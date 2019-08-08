PFDK'dan Balıkesirspor'a şok

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriPFDK'dan Balıkesirspor'a şok
GeriFutbol PFDK'dan Balıkesirspor'a şok
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
08.08.2019 - 19:23, Son Güncelleme:

PFDK'dan Balıkesirspor'a şok

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
PFDK'dan Balıkesirspor'a şok

PFDK, Afjet Afyonspor özel müsabakasında rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi sebebiyle Balıkesirspor’un iki oyuncusuna 3 maç men cezası ile 6500 TL para cezası verdi. 

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı. 

FİFA’dan transfer yasağının kalktığına dair yazı bekleyen ve bu sebeple sezon öncesi halen transfer yapamayan Balıkesirspor’a bir şok da PFDK’dan geldi. Buna göre PFDK Balıkesirspor oyuncusu kaleci Atilla Özmen ve Hırvat stoper Tomıslav Glumac'a 2 Ağustos 2019 tarihinde Afjet Afyonspor ile oynanan hazırlık maçında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketleri nedeniyle iki oyuncuya da üçer maç men ve 6500 TL para cezası verdi. 

Balıkesirsporlu Atilla Özmen ve Tomıslav Glumac bu cezalarla birlikte kırmızı-beyazlı takımın bu sezon oynayacağı Adana Demirspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Altay karşılaşmalarında forma giyemeyecekler. 

Aynı maçta Afjet Afyonspor Kulübü oyucusu Muhammet Serdar Yazıcı'ya da rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 6500 TL para cezası verildi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
PFDK'dan Balıkesirspor'a şok
Son dakika transfer | Romelu Lukaku Inter'de!
12 Dev Adam Dünya Kupası'na hazırlanıyor
Serkan Çınar'ın itirazı reddedildi