Pero Antic Kızılyıldız'da

Fenerbahçe'nin sevilen oyuncuları arasında olan Pero Antic, eski takımına geri döndü. Makedon basketbolcu Kızılyıldız'a transfer oldu.
Nicolo Melli ve Jason Thompson gibi yıldızların Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından alacağı dakikalar oldukça azalacak olan Pero Antic, 2015'te Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve 56 EuroLeague maçında forma giymişti.
35 yaşındaki Pero Antic, Fenerbahçe'den önce Rabotnicki, AEK, Kızılyıldız, Lukoil Academic, Lokomotiv Kuban, Spartak St. Petersburg, Olympiakos ve Atlanta Hawks formaları giymişti.
Antic'in transferi sosyal medya hesaplarından bu şekilde duyuruldu...
Fenerbahçe ise resmi siteden şu açıklamayı yaptı:
Yeni sezon yapılanması doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, Makedon oyuncu Pero Antic ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır.
2015 yılında Fenerbahçe Ailesi’ne katılan ve sarı-lacivertli forma için mücadele ettiği iki sezonda bir Euroleague, iki Basketbol Süper Ligi, bir Türkiye Kupası ve bir de Cumhurbaşkanlığı kupası şampiyonlukları yaşayan Pero Antic, parkeye koyduğu hırs ve kazanma arzusuyla taraftarlarımızın takdirini kazanmıştır.
Pero Antic’e, Fenerbahçe’ye yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.