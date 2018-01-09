Pepe'den Türk oyunculara tavsiye

"İletişim her şeyin başında geliyor. 25 kişiyi yönetmek zor bir iş ve bu konuda iletişim gerekiyor." diyen yıldız oyuncu, "Bu konuda disiplin çok önemli. Kimin nereye gittiğini bilmesi lazım. Hiyerarşi sistemini uygulamanız lazım. Bana tecrübelerimi aktarmam için şans verdiğiniz için teşekkür ederim. Buraya gelmemde en önemli etken Türkiye'yi ve tribünleri tanımaktı. Yerli oyuncular günlük çalışmaya yoğunlaşmalı ve yurt dışına çıkmalı.Türkiye güzel bir ülke rahatlık olabilir, normaldir. Cenk örneği var. Cenk'in önüne imkan geldi. 2-3 hafta böyle bir teklif geldiği için bir dalgalanma yaşadı. Sonuç olarak onun için iyi oldu. Cenk'le konuşmamız oldu. 'Bugünün tadını çıkart ve yarını düşünme.' dedim. Tecrübelerimi aktardım. Değişik teknik direktörler ile çalıştım. Sıkı çalıştıktan sonra başarı gelir. Üst düzey ve iyi çalışan takımlar bunun meyvelerini topluyorlar." ifadelerini kullandı.