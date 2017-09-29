Penaltıyı kaçırdı... Karısı evden kovdu!

İngiltere’de sezonun ilk kupası olan Community Shield’de Arsenal’e karşı oynadığı maçta penaltı kaçıran Morata’nın, uzun bir süre kendisine gelemediği öğrenildi. İki gün uyku uyumayan ve sürekli suratı asık dolaşan Morata, eşi Alice Campello tarafından evden kovulmak üzere olduğunu açıkladı.

Kaçan penaltı sonrası çok üzüldüğünü ve bir türlü kendisine gelemediğini söyleyen Alvaro Morata “Kaçırdığım penaltı sonrası adeta yıkılmıştım. Özellikle ilk iki gün çok zor geçti. Eşim evden gitmemi istedi. Ancak günün sonunda güçlü olmak zorunda olduğunuzu hatırlıyorsunuz. Şimdi kendimi toparladım. Takım olarak da kendimize geldik. Başarılı sonuçlar alıyoruz. Önemli olan da bu…” dedi.

BANA İNANDILAR

İngiltere Premier Lig’de Chelsea gibi büyük bir takımın as forveti olmanın zor olduğunun altını çizen Morata “Ancak buraya gelme nedenim kulübün ve teknik direktörün bana inanmasıydı. İngiltere her futbolcu için zorlu bir meydan okuma olmuştur. Şimdi yavaş yavaş takıma ve İngiliz futboluna alışıyorum” şeklinde konuştu. (Sözcü)