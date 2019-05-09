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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
İHA
09.05.2019 - 10:59, Son Güncelleme:

Pelin Yüce Falay: “Biz hep finallerin takımıyız” 

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Pelin Yüce Falay: “Biz hep finallerin takımıyız” 

Sezonu iki kupa ile kapatan ve Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü olan Vakıfbank kadın voleybol takımının Genel Menajeri Pelin Yüce Falay, “Gençleştiğimiz sezonda yaşadığımız başarılar bizi gururlandırdı. Gençlerimizin başarısı bizi, geleceğe dair çok fazla umutlandırdı” dedi. 

Venüs Sultan Ligi’nde 11. şampiyonluğunu alan ve sezonu iki kupa ile kapatan Vakıfbank kadın voleybol takımının Genel Menajeri Pelin Yüce Falay, sezonu İhlas Haber Ajansı muhabirine değerlendirdi. Gurur duydukları bir yılı geride bıraktıklarını belirten Yüce, “Çok mutluyuz. Son geçirdiğimiz iki sene enteresan oldu. Üst üste 2 Avrupa, 2 Dünya ve 2 de Türkiye Şampiyonluğu kazandık. Bunun gururunu yaşıyoruz haklı olarak. Bu sene gençlerimize fırsat vermek istemiştik. Onların başarısı bizi ayrı bir şekilde gururlandırıyor ve geleceğe dair bizi çok fazla umutlandırıyor. Biz uzun süredir çok fazla oyuncu değiştirmiyoruz. Çalıştığımız isimlerle uzun süre çalışıyoruz. Bu sene bazı vedalar oldu bu da bizi biraz duygulandırdı. Umarım önümüzdeki sene de kupaları aynı şekilde kazanır ve siz basın mensuplarının karşına çıkma fırsatı buluruz” dedi. 

“Milli takımdan derece bekliyoruz” 
Eylül ayında ülkemizde gerçekleşecek olan şampiyonadan milli takımın dereceyle ayrılacağına inandığını belirten Falay, “Türkiye’de bir Avrupa şampiyonası en son 15-16 sene önce olmuştu. Neslihan ve Gözde gibi isimlerin voleybolu bırakması Milli takımızı biraz güç anlamında aşağıya çekti gibi görünse de gerçekten çok parlak gençlerimiz var. Onlara şans tanındığı zaman başaramayacakları şey yok. Biz de dolayısıyla bu sene onu yapmak istedik. Biz sadece kupalar kazanmak için değil, Türk voleyboluna hizmet için de buradayız. Milli takıma hizmet için buradayız. Eylül ayında güzel bir turnuva izleyeceğimiz ve kızlarımızın, gençlerimizin bizi bir takım sürprizlerle karşılayacağını bekliyoruz. Derece bekliyoruz onlardan” şeklinde konuştu. 

“Hep finallerin takımıyız” 
Gençleşmeye gittikleri sezonda iyi işlere imza atıklarını söyleyen Falay, “ 4 Avrupa 3 dünya şampiyonluğu kazanmış bir kulüpte Avrupa’da bu sene şampiyonluk yerine üçüncülük geliyorsa kimse beğenmiyor doğal olarak. Üst üste Avrupa ve dünya şampiyonlukları kazandık. Biz gençleştiğimiz senede 1 Türkiye, 1 Dünya Şampiyonluğu ve ayrıca Avrupa üçüncülüğü geldi. Avrupa’da yarı finalde elendiğimiz maçta çocuklar ellerinden gelenin en iyisi yaptılar. Biz gururluyuz. Her zaman finallerdeyiz. Bu da istikrarımızın bir göstergesi. Biz her zaman finallerin takımıyız. Sporda kazanmanın yanında kaybetmek de var. Önemli olan hep finalde olmak. Biz de 10 senedir hep finallerdeyiz. Bizim de farkımız bu aslında” yorumunu yaptı. 

“Bu çocuklar farklı bir seviyede” 
Kulüpte herkes kendi işini yaptığının altını çizen Falay, “Bu kulübün en büyük başarısı herkesin kendi işini yapıyor olması. Ben bir genel menajerim. Eski bir voleybolcu olarak teknik adamın işine karışmaya çalışırsam, burada bir karmaşa olur. Burada unvanınızda ne yazıyorsa herkes o işi yapıyor. Tabii ki dost sohbetlerinde paylaşımlar yapıyoruz ama hiçbir zaman ben olsaydım şöyle yapardım, böyle yapardım gibi tabir kullanılmıyoruz. Ben 12 sene önce voleybolu bıraktım. O zamanki oyun ile şu anki oyun arasında çok fark var. Farklı bir seviyede bu çocuklar. Bu yüzden başarı geliyor zaten” açıklamasını yaptı. 

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