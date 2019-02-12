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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
12.02.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

Pauleta'dan Mitroglou açıklaması! Gerçek bir...

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Pauleta'dan Mitroglou açıklaması! Gerçek bir...

Portekizli unutulmaz futbolcu Pauleta, UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki Galatasaray-Benfica eşleşmesiyle ilgili, "Çok güzel iki maç izleyeceğiz. Turun favorisi yok." dedi.

Kariyerini Fransız ekibi Paris Saint-Germain'de (PSG) noktalayan Pauleta (Pedro Miguel Carreiro Resendes), Avrupa Ligi'ndeki Galatasaray-Benfica eşleşmesini AA muhabirine değerlendirdi.

Galatasaray ve Portekiz ekibi Benfica'nın birbirlerine denk ekipler olduğunu aktaran Pauleta, "Böyle eşleşmelerde favori olmaz. Hem tarih hem de güç açısında birbirlerine benziyorlar. Çok güzel iki maç izleyeceğiz. Turun favorisi yok." ifadelerini kullandı. UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında 14 Şubat Perşembe günü yapılacak maçta Galatasaraylı taraftarların İstanbul'da oluşturacağı atmosfere ilişkin Pauleta, şunları kaydetti:

"Benfica çok büyük bir kulüp. Tutkulu tarafların ve baskının önünde oynamaya çok alışık. İstanbul'daki atmosfer Galatasaray için avantaj ancak Benfica'nın bundan etkileneceğini düşünmüyorum."

"Mitroglou gerçek bir 9 numara"

Portekiz Milli Takımı'nda da uzun yıllar forma giyen Pauleta, Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Kostas Mitroglou'nun sarı-kırmızılı takıma güç katacağını söyledi. Pauleta, 30 yaşındaki Yunan forvet ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Mitroglou gerçek bir 9 numara. Galatasaray'a güç katacağına inanıyorum. Benfica'da çok güzel sezonlar geçirdi. Olympique Marsilya'da biraz düşüşe geçti ama çok önemli bir golcü. Türkiye'de tekrardan başarılı olacağını düşünüyorum." Spor Toto Süper Lig'de her sezon heyecanlı bir şampiyonluk yarışı yaşandığını ifade eden Pauleta, "Her sene 4-5 takım şampiyonluğa oynuyor. Bu durum da ligin seviyesinin yükselmesini sağlıyor. Her sene kaliteli isimler transfer oluyor. Ancak Türk takımları genç oyuncular yetiştirip yurt dışına transfer etmeli." şeklinde görüş belirtti.

PSG'nin yanı sıra İspanya'nın Deportivo La Coruna ve Fransa'nın Bordeaux takımlarında da forma giyen Pauleta, futbolculuk kariyerinde bir dönem menajeri aracılılığıyla Galatasaray'la görüşmeler yaptığını belirterek, "Süper Lig ve Galatasaray'da oynayamadığım için üzgünüm." değerlendirmesinde bulundu.

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