Paul Pogba, Türkiye'ye karşı yok!
Manchester United'da forma giyen yıldız futbolcu Paul Pogba, Euro 2020'de Fransa Milli Takımı'nın İzlanda ve Türkiye ile oynayacağı mücadelelerde forma giyemeyecek.
Sakatlığı süren Pogba, Manchester United'ın Alkmaar ile oynayacağı Avrupa Ligi mücadelesinde kadroya dahil edilmedi.
Dünya yıldızı futbolcunun iyileşme sürecinin 2 haftayı bulacağı ifade ediliyor.
Türkiye ve Fransa, 14 Ekim'de karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar grupta Fransa'yı ilk maçta şoke ederek 2-0 mağlup etmişti.
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