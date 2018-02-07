Patrice Evra Premier Lig'e geri döndü!
Bir süredir kendisine takım arayan dünyaca ünlü sol bek Patrice Evra, İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United ile anlaşma sağladı.
Ara transfer döneminde ismi sıklıkla Galatasaray ile anılan Patric Evra, Premier Lig takımlarından West Ham United ile anlaşma sağladı.
RMC Sport'un haberine göre Marsilya ile yollarını ayıran 36 yaşındaki futbolcu 4 yıl sonra Premier Lig'e geri döndü.
2014 yılına kadar Manchester United'da 8 yıl geçiren Fransız futbolcu, Juventus'a ve ardından Marsilya'ya transfer oldu. Fransız temsilcisinde taraftara attığı tekme yüzünden tüm Avrupa müsabakalarından men edilen deneyimli sol bek, kariyerini Londra'da sürdürecek.
Adı Galatasaray ile sıklıkla gündeme gelen Patrice Evra'nın transferi gerçekleşmedi. Sarı-kırmızılılar tecrübeli oyuncu yerine Inter'den Yuto Nagatomo'yu kiraladı. Japon oyuncu Sivasspor maçında ayağının tozuyla ilk 11'de yer aldı.
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