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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
20.03.2018 - 15:37, Son Güncelleme:

Passolig'e ilgi artıyor! En çok artış...

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Passolig'e ilgi artıyor! En çok artış...

Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon seyirci sayısında ciddi artış yaşandığını ve Passolig uygulamasından önceki rakamları ilk defa bu yıl geçtiklerini söyledi.

Kayseri'de bir otelde basın mensuplarıyla buluşan Kazancı, burada yaptığı konuşmada, Passolig'in Nisan 2014'te sezonun bitimine 5 hafta kala devreye girdiğini anımsatarak, ilk sene ciddi sıkıntı yaşadıklarını kaydetti.

Ligdeki seyirci sayısının düşüşünün Passolig'e bağlanmasına hak verdiklerini dile getiren Kazancı, şöyle konuştu:

"Passolig öncesinde Süper Lig'de seyirci ortalaması 10 bin 500'dü, uygulamanın ertesi yılı 2014-2015 sezonunda seyirci sayısı 6 bin 500'e kadar indi. Bunu Passolig'e bağlamak doğru mudur? Çok doğrudur. Passolig burada bir numaralı etkendir, bunu inkar etmek doğru olmaz. Devletimizin çok ciddi stadyum yatırımları oldu. Son yıllarda neredeyse her yıl 3-5 stat açıldı. Ülkemizde birçok takımın stadyumu yeni. Passolig'in ilk başladığı dönemlerde bu statların bir çoğu açılmamıştı. Yeni statlar açıldıktan sonra her takımın seyirci sayısını yukarı çektiğini gördük. Yıllar ilerledikçe kart sayısı da çok ciddi sayılara ulaştı. Bugün 3 milyon 700 bin karta ulaştığımızı görüyoruz. Projede ilk aşamada 2024'e kadar 5 milyona ulaşırız derken daha şimdiden 3 milyon 700 bine ulaştık. Bunu revize ettik ve 7 milyon hedefini koyduk. Neredeyse her yıl 1 milyon kart satıldığını gördük. Sezon sonuna kadar 3 milyon 900 bini geçeceğini tahmin ediyorum."

En çok artış Kayserispor'da

Ceyhun Kazancı, Kayserispor'un Spor Toto Süper Lig'de seyirci ortalamasını en yüksek oranda artıran takım olduğunu aktararak, "Kayserispor, 11 bin 826 seyirci ortalamasıyla ligin 10 ekibini geride bıraktı. Süper Lig'deki seyirci ortalamasındaki artışta Kayserisporlu taraftarların da önemli etkisi
bulunuyor." şeklinde görüş belirtti.

Taraftarların bu yıl maçlara daha fazla ilgi gösterdiğini vurgulayan Kazancı, "Bu sene seyirci sayısında müthiş artış var. Başta Kayserispor olmak üzere. Kayserispor geçtiğimiz yıla göre seyirci sayısını en çok artıran kulüp oldu. Yüzde 119'luk bir artış sağladı. Kayserispor 11 bin 826 seyirci ortalamasına oynuyor. 18 takımın 17'si seyirci sayısını yukarı çekti. Sadece Osmanlıspor'un seyirci kaybı var. Bu sezon maç başı seyirci ortalaması 12 bin 926'ya ulaştı ve Passolig uygulamasından önceki rakamları ilk defa bu yıl geçmiş olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Kazancı, Passo Mobil uygulamasına da taraftarların ilgisinin gün geçtikçe arttığını dile getirerek, "Bu sezon başlattığımız uygulamada maçlara telefonla girişin oranları yüzde 15'e ulaştı. Her geçen gün yukarı doğru gidiyor. En çok 3 büyük İstanbul takımı taraftarı kullanıyor. Yüzde 18 ile de Fenerbahçe taraftarı bu uygulamayı en çok kullanan taraftar oldu." ifadelerini kullandı.

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