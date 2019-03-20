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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
20.03.2019 - 07:21, Son Güncelleme:

Pascal Nouma ve Ahmet Dursun kutlamada!

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Pascal Nouma ve Ahmet Dursun kutlamada!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 116'ncı kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Bodrum Beşiktaşlılar Derneği tarafından bir eğlence mekanında düzenlenen etkinliğe, kulübün eski ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi, eski futbolcular Pascal Nouma ve Ahmet Dursun ile taraftarlar katıldı.

Etkinlik öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplayan Çebi, Şenol Güneş'in A Milli Takım Teknik Direktörlüğüne getirilmesi konusunda, kulüpte yönetici olmadığı için açıklama yapmayı düşünmediğini belirtti.

Beşiktaş'ın büyük bir camia olduğunu ve bundan dolayı gurur duyduğunu dile getiren Ahmet Nur Çebi, kulübün mali durumuna ilişkin, "Bunlar bugünün konuları, yarının derdi olmayacaktır. Unutalım bunu, keyfimize bakalım. Kutlama yapıyoruz. Bugün doğum günü." diye konuştu.

Beşiktaş camiasının kendisi için önemli olduğunu belirten Çebi, şunları kaydetti:

"Beşiktaş'ta birlik ve beraberlik her şeyin çözümü olacaktır. 'Her şey Beşiktaş için' diyen her birey, benim için çok kıymetlidir. Ne mutlu Beşiktaşlıyım diyene. Lütfen elinizi Beşiktaş'tan çekmeyin. Sevginizi ve saygınızı bu camiadan esirgemeyin."

Bodrum Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Uğur Özçayır da kutlamaya katılanlara teşekkür etti.

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Pascal Nouma ve Ahmet Dursun kutlamada

Beşiktaş Jimnastik Kulübü 116. yılını hazırladığı bu video ile kutladı.

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