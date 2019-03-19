Lens'ten paylaşım: "İdmandayım..."
Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dedikodulara son verdi.
Lens, "Hala idmandayım, söylentilere göre Beşiktaş'tan ayrılıyordum" diyerek antrenmandan bir fotoğrafını paylaştı.
Beşiktaş Lens'e ödeme yapmasaydı, yıldız oyuncu bonservisini alıp takımdan ayrılacaktı.
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