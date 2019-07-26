Ozornwafor: Her gün yeni bir şey öğreniyorum

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriOzornwafor: Her gün yeni bir şey öğreniyorum
GeriFutbol Ozornwafor: Her gün yeni bir şey öğreniyorum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
26.07.2019 - 01:28, Son Güncelleme:

Ozornwafor: Her gün yeni bir şey öğreniyorum

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ozornwafor: Her gün yeni bir şey öğreniyorum

Galatasaray'ın yeni transferi Valentine Ozornwafor, her geçen gün yeni bir şeyler öğrendiğini söyledi. 

Nijeryalı savunma oyuncusu, Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'nda Almanya'nın Augsburg takımıyla oynanan ve 4-1 kaybettikleri hazırlık maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

Hazırlık maçlarının kendisine tecrübe kattığını aktaran 20 yaşındaki stoper, "Çok genç bir oyuncuyum. Her gün yeni bir şeyler öğreniyorum. Bu maçta oynamak bana bir tecrübe kazandırdı. Benim için en önemli şey, her geçen gün yeni bir şeyler öğrenebilmek." diye konuştu. 

Sarı-kırmızılı takıma bir an önce alışması gerektiğini aktaran Ozornwafor, "Profesyonel oyuncuysanız geldiğiniz takıma bir an önce adapte olmanız gerekiyor. Sezonun başlamasına çok fazla zaman kalmadı. Hocamızın istediklerine ve takıma bir an önce alışmam gerekiyor." ifadelerini kullandı. 

Antrenmanda tecrübeli oyuncu Ryan Babel'in kendisine bir video izlettiğinin hatırlatılması üzerine Ozornwafor, "Babel bana bir video izlettirdi ve öğütlerde bulundu. Hocamdan, hocalarımdan ve takım arkadaşlarımdan her gün bir şey öğreniyorum. Öğrenmeye açık bir insanım. Bu şekilde kendimi geliştireceğim." açıklamasında bulundu. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Ozornwafor: Her gün yeni bir şey öğreniyorum
Ünal Karaman: Eksiklerimiz var
Trabzonspor - Hoffenheim: 3-3
Emre'den taraftara: Formayı yere atmayın"