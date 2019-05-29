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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
29.05.2019 - 18:52, Son Güncelleme:

Özköylü'den kavga itirafı! "Saldırı yok..."

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Özköylü'den kavga itirafı! "Saldırı yok..."

Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Gazişehir Gaziantep maçının devre arasında soyunma odasına kendisine yönelik yapılan hakaret ve yaşanan kavga ile ilgili, “Maçın verdiği stresle küçük bir tartışma yaşadık. Ama neticede sezon kapandı ve bitti. Biz bir aileyiz. Aile içinde böyle şeyler olur” dedi.

Spor Toto 1. Lig Play-off yarı final maçında Osmanlıspor’un, Gazişehir Gaziantep ile oynadığı rövanş maçı sırasında mücadelenin devre arasında Ankara temsilcisinin soyunma odasında yaşanan kavga, gündeme bomba gibi düştü.

Osmanlısporlu bazı oyuncuların, mücadelenin devre arasında verdiği kararlar nedeniyle teknik direktör Osman Özköylü’ye hakaret ederek saldırdıkları ve araya giren diğer oyuncularının durumu yatıştırdığı iddia edilmişti. Konu ile ilgili Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulundu.

Maçın stresiyle bir tartışma yaşandığını belirten Özköylü, “O bizim aile içimizde olan bir şey. Maçın verdiği stresle küçük bir tartışma yaşadık. Ama neticede sezon kapandı ve bitti. Biz bir aileyiz. Aile içinde böyle şeyler olur” dedi.

Özköylü bir saldırının da olmadığını belirterek, “Saldırı yok. Bizim verdiğimiz kararı beğenmediği için itirazlar oldu. Çok büyütülecek bir durum değildi” yorumunu yaptı.

Osmanlıspor, Süper Lig’e yükselme için play-off yarı final maçında karşılaştığı Gazişehir Gaziantep’e karşı ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybetmişti. Ankara temsilcisi evinde ise rakibini 2-0 yenmiş ancak penaltılara giden mücadeleyi 9-8 kaybederek final şansını kaybetmişti

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