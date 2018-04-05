Özil yarattı, Arsenal attı! Tur yakın...
UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal, Londra'da CSKA Moskova'yı 4-1'lik skorla yenerek yarı final için büyük avantaj sağladı.
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final maçları, perşembe gecesi oynanan 4 karşılaşmayla devam etti. Bunlardan en dikkat çekeni Arsenal ile CSKA Moskova arasındaydı. Emirates Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Londra temsilcisi 4-1 kazandı.
Arsenal'ın gollerini 9. dakikada ve 28. dakikada Aaron Ramsey, 23 ve 35'te Alexandre Lacazette kaydetti. Mesut Özil 2 asistle önemli katkı verdi. Özil bir de penaltı yaptırdı. Aaron Ramsey'in ikinci golü jeneriklere girecek türdendi. Rövanş maçları 12 Nisan Perşembe günü oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde diğer maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:
Atletico Madrid 2-0 Sporting Lisbon
Lazio 4-2 Salzburg
RB Leipzig 1-0 Marsilya
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