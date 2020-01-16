Özden Töraydın: "İyi başladığımız bir ligde krizden çıkmak için gerekli hamleleri yaptık"

Töraydın, yaptığı yazılı açıklamada, lige iyi başlamalarına rağmen daha sonra istemedikleri sonuçlar aldıklarını, teknik direktör Sait Karafırtınalar'dan sonra göreve gelen Ali Tandoğan değişikliğinin de takıma iyi geldiğini belirtti.

TFF 1. Lig'in kolay olmadığını vurgulayan Töraydın, şunları kaydetti:

"Süper Lig'e çıkan takımların bütçelerine bakmak bunu anlamak için yeterli. İyi başladığımız bir ligde krizden çıkmak için gerekli hamleleri yaptık. Hedefin altında puan topladık ama alınan 7 puan rakiplerimizle aramızın açılmasını önledi. İkinci yarı bu farkı kapatabilecek bir takımız. İki puan ortalaması bize play-off için yetecek. Çok hafif üzerine çıkarsak bizi ilk ikiye de taşıyabilir. Bunun için galibiyet serisi almamız lazım."

Andre Tatos ile anlaşıp sözleşmesini feshedeceklerini aktaran Töraydın, kulüp olarak geleceği olan genç oyunculara yöneldiklerini bildirdi.

Töraydın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Milli oyuncu sayımız 6'yı buldu. Cenk, Kazım, Eren, Hakan Demirci, Al Hassan, bunlar hep planlı programlı işler. Hepsinin talibi var. Süper Lig'e çıkarsak bu sayı daha da artacaktır. Hakan için Malatyaspor, Trabzonspor, Galatasaray teklifte bulundu. Alsancak Stadı tamamlanana kadar farklı statlarda oynuyoruz. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda seyirci sayımızı arttırıp, takım da iyi giderse orada çok iyi bir hava yakalayacağız. Sayısal anlamda da üstünlük sağlayacağız. Oyuncularımız da heyecanlı."

Bu arada ikinci devreye 18 Ocak Cumartesi günü Cesar Grup Ümraniyespor deplasmanında başlayacak Altay'da sarı kart cezalıları Özgür Özkaya ve Marco Paixao ile kırmızı kart cezalısı İbrahim Öztürk forma giyemeyecek.





