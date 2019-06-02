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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.06.2019 - 15:49, Son Güncelleme:

Özcan Kızıltan, Bayburtspor'dan ayrıldı

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Özcan Kızıltan, Bayburtspor'dan ayrıldı

Geçtiğimiz sezon Bayburtspor'u şampiyon yapan Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Özcan Kızıltan görevini bıraktığını açıkladı.

Ekibiyle birlikte tesisleşen ve büyük hedefleri olan takımlar için önemli projeler hazırladıklarını belirten 59 yaşındaki Özcan Kızıltan, 33 yıl sonra Bayburtspor'u ikinci lige çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Dünyada her geçen gün antrenman tekniklerinin geliştiğini vurgulayan Kızıltan, "Bu gelişimlerin takipçisiyiz. Avrupa'daki tüm liglerden önce şampiyonluğu Bayburtspor'un ilan etmesi rekordur. Artık yeni hedefler ve yeni zaferler yaşamak için Bayburtspor'dan ayrıldım, fakat her zaman Bayburtspor'un yanındayım" dedi.

KASIMPAŞASPOR VE BURSASPOR TALİP

Bu arada Özcan Kızıltan'a menajerler aracılığı ile Kasımpaşaspor ve Bursaspor takımlarının talip olduğu belirtildi. Kızıltan ise yönetim, taraftar ve oyuncu kadrosu ile aynı düşüncede olacak bir takım ile anlaşacağını ifade etti.

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Özcan Kızıltan, Bayburtspordan ayrıldı

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