Özcan Kızıltan, Bayburtspor'dan ayrıldı
Geçtiğimiz sezon Bayburtspor'u şampiyon yapan Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Özcan Kızıltan görevini bıraktığını açıkladı.
Ekibiyle birlikte tesisleşen ve büyük hedefleri olan takımlar için önemli projeler hazırladıklarını belirten 59 yaşındaki Özcan Kızıltan, 33 yıl sonra Bayburtspor'u ikinci lige çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Dünyada her geçen gün antrenman tekniklerinin geliştiğini vurgulayan Kızıltan, "Bu gelişimlerin takipçisiyiz. Avrupa'daki tüm liglerden önce şampiyonluğu Bayburtspor'un ilan etmesi rekordur. Artık yeni hedefler ve yeni zaferler yaşamak için Bayburtspor'dan ayrıldım, fakat her zaman Bayburtspor'un yanındayım" dedi.
KASIMPAŞASPOR VE BURSASPOR TALİP
Bu arada Özcan Kızıltan'a menajerler aracılığı ile Kasımpaşaspor ve Bursaspor takımlarının talip olduğu belirtildi. Kızıltan ise yönetim, taraftar ve oyuncu kadrosu ile aynı düşüncede olacak bir takım ile anlaşacağını ifade etti.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle