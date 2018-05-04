Özbek yönetiminde 2 önemli isim
Dursun Özbek’in listesinde son 2 koltuğun sahipleri de belli oldu.
Galatasaray’da 26 Mayıs’ta gerçekleşecek olan seçimli genel kurulda göreve talip olan Dursun Özbek, bugün listesine iki önemli ismi daha kattı.
Eyüboğlu Eğitim Kurumlarının sahibi olan Harvard mezunu Cenk Eyüboğlu, Dursun Özbek’in yönetim kurulu listesine dahil oldu.
Galatasaray Üniversitesi ve Sorbonne Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Uluslararası Hukukçu Ercüment Erdem de Dursun Özbek’in listesine katıldı.
İşte Özbek’in listesi
Dursun Özbek
Taner Aşkın
Niyazi Yelkencioğlu
Cenk Eyüboğlu
Prof.Dr.Ercüment Erden
Prof.Dr.İbrahim Ziyal
Rıza Morova
Dikran Gülmezgil
Osman Kocaman
Nasuhi Sezgin
Erol Erkuloğlu
Fırat Uygur
Kayhan Berberoğlu
Ceyda Üçer
Metin Öztürk
Yorumları Göster
Yorumları Gizle