Ozan Tufan Fenerbahçe'ye hayat verdi! 3 gol, 2 kırmızı kart...

Stat: Ankara 19 Mayıs

Hakemler: Ümit Öztürk, Ekrem Kan, Kerem Ersoy

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Claro, Palitsevich, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 51 Jailton), Uğur Çiftçi, Issah, Dialo (Dk. 70 Muric), Ahmet İlhan Özek, Manu (Dk. 46 Murat Duruer), Rantie

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 46 İsmail Köybaşı), Mehmet Topal (Dk. 90+4 De Souza), Ozan Tufan, Dirar (Dk. 46 Chahechouhe), Giuliano, Valbuena, Soldado

Goller: Dk. 20 Halil İbrahim Pehlivan (Kendi kalesine), Dk. 67 Ozan Tufan (Fenerbahçe), Dk. 37 Ahmet Oğuz (Penaltıdan) (Gençlerbirliği)

Kırmızı kartlar: Dk. 42 Rantie, Dk. 86 Murat Duruer (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 32 Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği), Dk. 24 Skrtel, Dk. 42 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 53 Valbuena, Dk. 58 Neustaedter (Fenerbahçe)





MAÇIN GOL DAKİKALARI

20. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Valbuena'nın sol taraftan yaptığı ortada kale sahasının önündeki Halil İbrahim Pehlivan'ın kafayla yaptığı ters vuruşta, top ağlarla buluştu: 0-1.

34. dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Uğur Çiftçi'nin sol taraftan ortasında Skrtel'in Ahmet İlhan Özek'e müdahalesi sonucunda hakem Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi. 37. dakikada penaltı atışını kullanan Ahmet Oğuz, takımına beraberliği getiren golü kaydetti: 1-1.

67. dakikada Fenerbahçe, bir kez daha üstünlüğü eline geçirdi. Isla'nın sağ taraftan yaptığı ortada kaleci Hopf ve Soldado'nun dokunamadığı top, arka direkte Ozan Tufan'ın önünde kaldı. Bu futbolcu, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi: 1-2.

MAÇTAN NOTLAR



KOCAMAN'DNA 4 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, Vardar ile oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçının kadrosuna göre takımının ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.



Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Kocaman, kalede Kameni'nin yerine Volkan Demirel'i ve savunmanın solunda İsmail Köybaşı'nın yerine de Hasan Ali Kaldırım'ı ilk 11'de başlattı.



Kocaman ayrıca, sakat futbolcular Alper Potuk ve Robin van Persie'nin yerine de yeni transferler Giuliano de Paula ve Roberto Soldado'ya ilk 11'de şans verdi. Giuliano ve Soldado, sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli takımda, Vardar maçında sakatlanan Van Persie ile Alper Potuk, Ankara'ya getirilmedi. Sakatlığı süren Mehmet Ekici ile takımla çalışmalara henüz dün başlayan Jose Fernandao da başkent deplasmanında kadroda yer almadı.



ÖZAT'TAN KAPTANLARA GÖREV

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, geçen hafta deplasmanda Atiker Konyaspor'a 3-0 yenildikleri maçın kadrosuna almadığı takım kaptanları Ahmet Oğuz ve Uğur Çiftçi'yi ilk 11'de görevlendirdi.



Yeni transferlerden Elvis Manu ve Dialo'yu ilk kez kırmızı-siyahlı takımda ilk 11'de başlatan Özat, Konya'ya götürmediği Vedat Muric'i ise bu karşılaşmada yanında oturttu.



Gençlerbirliği'nde Çin 2. Ligi'nden transfer edilen ve lisans sorunu hafta içi çözülen Brezilyalı kanat oyuncusu Jailton, 21 kişilik maç kadrosuna alındı.



Özat, yeni transferlerden Skuletic ve orta saha oyuncusu Khalili'ye ise 21 kişilik maç kadrosunda yer vermedi.