Ozan Kabak'tan transfer itirafı!

Spor Arena Dış Haberler | Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, Bayer Münih maçı öncesinde BILD'e konuştu.

Schalke 04'e transfer sürecine ilişkin samimi itiraflarda bulunan milli futbolcumuz, o dönem Bayern Münih'ten de teklif aldığını ancak daha fazla forma şansı bulmak adına Schalke 04'ü tercih ettiğini söyledi.

19 yaşındaki Ozan Kabak ayrıca bir sonraki hedefinin Premier Lig'de oynamak olduğunun altını çizdi.

19 yaşındaki Ozan Kabak ayrıca bir sonraki hedefinin Premier Lig'de oynamak olduğunun altını çizdi.

“Menajerimle birlikte Bayern ile görüştük. Genç bir futbolcuyum. Benim için önemli olan mümkün olduğunca çok forma giymek ve gelişimimi sürdürmek. David Wagner ve Michael Reschke ile olan uzun görüşmelerimizden sonra Schalke’ye gitmeye karar verdim. Buradaki oyun tarzı bana tamamen uyuyor. Premier Lig’e gitmek hedeflerimden biri. Birkaç yıl daha Almanya’da kalmak istiyorum. Umarım sonrasında gideceğim yer İngiltere olur. Bundesliga üst düzey bir lig ama Premier Lig şu an dünyanın en iyi ligi"





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