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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
05.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Ozan Kabak'ın sıradışı yükselişi: "Yetersiz raporundan 9 milyon Euro'ya"

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Ozan Kabak'ın sıradışı yükselişi: "Yetersiz raporundan 9 milyon Euro'ya"

Galatasaray, kendisine nefes aldıracak rekor bonservisi elinin tersiyle itti.

Altyapısından çıktığı G.Saray’da, “A takım için yetersiz” raporu ile ayrılmak üzere olan Ozan, yarım sezondaki performansıyla Inter’in listesine girerken, Terim’in, “Şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi için kalmalı” sözleriyle takımda tutuldu.

Galatasaray’ın 18 yaşındaki futbolcusu Ozan Kabak, kısa sürede “Nereden nereye” denebilecek müthiş bir çıkışla futbol gündemine oturdu.

1.5 yıl önce U17 Dünya Şampiyonası’nda yıldızını parlatan ancak altyapı koordinatörü Emrah Bayraktar’ın, “Galatasaray için yetersiz” raporu ile ayrılık noktasına gelen Ozan Kabak, önceki gün tam 8.7 milyon Euro’luk teklif alan bir futbolcu konumuna ulaştı. Bu da yetmedi, Galatasaray, şampiyonluk için önemli bir silah olarak gördüğü oyuncuyu bu büyük gelir kapısına rağmen takımda tuttu.

AYRILIĞIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ

Ozan Kabak, 2017’deki U17 Avrupa Şampiyonası’nda Milli Takım forması ile göze çarparken, Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor da oyuncuyu sezon başındaki hazırlık kampının ilk etabına götürdü. Ancak alt yapı koordinatörü Bayraktar’ın olumsuz raporu nedeniyle Tudor, ikinci hazırlık kampına Ozan’ı almadı.

Ayrılık noktasına gelen oyuncunun kaderi, futbol direktörü Cenk Ergün’ün, “Gençleri kazanmalıyız” diye bastırmasıyla değişti. Ve Ozan Kabak, U19 takımında görev almaya başladı.

TERİM’İN ELİ DEĞİNCE...

- Ozan için her şey Fatih Terim’in göreve gelmesiyle değişti. Terim’in A takıma aldığı Ozan, Galatasaray forması ile çıktığı 17 resmi maçta kalitesini gösterdi.

- Performansının artmasıyla yurt dışından talipleri çıkan Ozan’ın sözleşmesindeki 7.5 milyon Euro’luk serbest kalma bedeli polemik konusu oldu. Oyuncu, bunu görmezden gelirken, Inter Kulübü, 7.5 milyon Euro’luk teklifle geldi. Ancak Ozan, “Galatasaray’ın menfaati ve Fatih Terim’in onayı olmadan bir yere gitmem” dedi.

TERİM, OZAN’IN TRANSFERİNE BU SÖZLERLE İZİN VERMEDİ

Şampiyonluk paradan önemli

VE önceki gün....Ozan için masada tam 8.7 milyon Euro’luk bir teklif vardı.

Galatasaray için bu mali durumda çok önemli bir rakam söz konusuydu. Terim, Ozan ile görüştü ve ardından, “Galatasaray’ın şampiyon olması ve Şampiyonlar Ligi’ne katılması, Ozan’dan kazanacağımız 2-3 milyon Euro fazla paradan çok daha önemli. Gitme zamanı şimdi değil” diyerek noktayı koydu.

HİÇBİR TALEPTE BULUNMADI

Kısaca Galatasaray, Ozan için gelen 8.7 milyon Euro’luk o teklifi elinin tersiyle itti. Galatasaray’da 220 bin TL yıllık ücrete oynayan Ozan da, ne sözleşmede, ne ücretine iyileştirme talebinde bulundu. Şimdi hem Terim, hem Ozan, tecrübeli hocanın, “Zamanı geldiğinde şampiyon takımın oyuncusu olarak ayrılırız” ifadesindeki gibi yola birlikte devam ediyor.

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