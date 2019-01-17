Ozan Kabak resmen Stuttgart'ta! 11 milyon Euro
Galatasaray'dan ayrılan ve Almanya'nın yolunu tutan Ozan Kabak Stuttgart ile resmen anlaştı.
Genç oyuncu Alman ekibiyle 5.5 yıllık anlaşmaya vardı. G.Saray KAP'a açıklama yaptı. İşte G.Saray'dan yapılan o açıklama:
Profesyonel futbolcumuz Ozan Muhammed Kabak'ın transferi konusunda VfB Stuttgart 1893 AG kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre VfB Stuttgart 1893 AG Kulübü Şirketimize 11.000.000 Euro transfer bedeli ödeyecektir.
Ozan Kabak imzadan sonra açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu, 'Ben bir savaşçıyım.Transfer gerçekleştiği için çok mutluyum. Yeni takım arkadaşlarımla tanışmayı bekliyorum. Kulübün içeride harika taraftarları ve harika bir atmosferi var. Büyük hedeflerim var ve Stuttgart ile uzun vadede bu hedefleri başarmak istiyorum. Milli takımdan tanıdığım Berkay Özcan Stuttgart'ta oynuyor ancak onunla hiç birlikte oynamadım. Ayrıca Halil Altıntop'u da biliyorum. Takım arkadaşlarımı bir an önce tanımak istiyorum' ifadelerini kullandı.
Taraftarların merak ettiği konu ise açıklık kazandı. Ozan Kabak'ın Stuttgart ile yaptığı sözleşmede "Galatasaray'a bir sonraki satıştan pay verilme" maddesi bulunmuyor.
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