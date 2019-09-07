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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
07.09.2019 - 12:29, Son Güncelleme:

Ozan Kabak, formasına kavuştu

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Ozan Kabak, formasına kavuştu

Schalke 04 Kulübü'ne transfer olduktan sonra çıktığı ikinci idmanda sakatlanarak uzun süre takımından ayrı kalan Ozan Kabak, 3'üncü Lig ekiplerinden FC Viktoria Köln ile dün akşam oynanan özel maçta ilk kez yeni ekibinin formasını giydi.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı. VFB Stuttgart'tan Schalke 04 Kulübü'ne transfer olduktan sonra sezon öncesi hazırlık döneminde 3 Temmuz tarihinde çıktığı ikinci antrenmanda sakatlanan Ozan Kabak, Almanya 3. Lig ekiplerinden FC Viktoria Köln ile dün akşam oynanan özel maçta ilk kez yeni takımının forması giydi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı. Maçta sık sık takımının ataklarına katkıda bulunan savunma oyuncusu, rakibin geliştirdiği ataklar sırasında da kritik müdahaleler yaptı.
Karşılaşmaya yedek ağırlıklı kadrosuyla çıkan Schalke 04, FC Viktoria Köln'e 4-2 mağlup oldu.

90 dakika forma giydiği karşılaşmanın ardından Alman spor dergisi Revier Sport'ta röportaj veren Ozan Kabak, "Sonunda Schalke 04 forması giydiğim için çok mutluyum. Allah'a şükürler olsun, hazırlık maçı da olsa, 90 dakika forma giyebildim. İnşallah daha çok çalışarak bu formayı alacağım ve ligde de forma giyeceğim" dedi.

Milli futbolcu, yaşadığı sakatlık ve takımı Schalke 04 ile ilgili sorular üzerine de şunları söyledi;
"Sakatlığım geçti, ayağım çok iyi ve bir sorunum yok. Takım olarak da çok iyiyiz, hep beraber kenetlendik. Ligdeki son maçta da galibiyet aldık. Takımın galibiyeti için de çok mutluyum. İnşallah bundan sonraki maçları da kazanarak yolumuza devam ederiz."

Ozan Kabak, formasına kavuştu

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