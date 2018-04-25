Osmanlıspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları sürdü!
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 29 Nisan Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde yapılan günün tek antrenmanı 1 saat 15 dakika sürdü.
Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan mor-sarılılar, daha sonra farklı istasyonlarda koordinasyon ve çabukluk çalışması gerçekleştirdi.
Dar alanda üç takım halinde dönüşümlü top kapma oynayan başkent ekibi, antrenmanın ikinci bölümünde yarı sahada taktiğe yönelik çift kale maç yaptı.
Tedavisine devam edilen Mehmet Batdal idmana katılmazken, İranlı Payam Sadeghian takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde çalıştı.
Osmanlıspor, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürecek.
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