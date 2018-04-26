Osmanlıspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları devam etti!
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında 29 Nisan Pazar günü Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki idman, 1 saat 15 dakika sürdü. Antrenmana tedavisi süren Mehmet Batdal katılmazken, İranlı Payam Sadeghian ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Mor-sarılı ekip, ısınma koşusunun ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. 5’e 2 top kapma oyunu oynayan futbolcular, antrenmanın ikinci bölümünde şut, orta ve gol çalışması yaptı. Yarı sahada oynanan çift kale maçla idman sona erdi.
Osmanlıspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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