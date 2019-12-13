Osmanlıspor yeni teknik direktörüyle çıkış peşinde

Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlıspor'da göreve yeni gelmelerine rağmen oyuncularla iyi bir sinerji yakaladıklarını vurguladı.

Osmanlıspor'u tercih etmesindeki faktörlere ilişkin Taşdemir, "Osmanlıspor, iyi kadrolar kurup UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi başarıyla temsil etmiş, Süper Lig'de mücadele etmiş bir takım. Sezon başı özellikle takım oluşurken, giden ve kalan oyunculardan sonra çalışmanın çok doğru olabileceği kanaatine vardığımız bir kulüptü. Transferi açamamakla alakalı sıkıntı yaşadılar ama alttan gelen iyi genç oyuncuların olduğu bir ekip. Geçen seneden kalan oyuncular da dinamik, bu ligde hedef yapabilecek isimler. Dolayısıyla iyi bir takım olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Taşdemir, ligde 11 puanla 15. sırada yer alan başkent ekibinin inişli çıkışlı bir performans sergilediğini belirterek, "Transferin son günlerinde 1-2 önemli oyuncusunu da kaybetti. Dolayısıyla biraz daha genç oyunculara sarılma zorunluluğu doğdu. Bizim düşüncemiz, iyi olduğuna inandığımız bu oyuncu grubuna bir şeyler katıp, Osmanlıspor'u kısa vadede küme düşme potasından bir nebze de olsa yukarıya çıkartmak." diye konuştu.

Başkent ekibinin genç futbolcularının çokluğu nedeniyle tecrübe eksikliği yaşadığına dikkati çeken Taşdemir, şöyle devam etti:

"Osmanlıspor gençlerden kurulu, dinamik bir takım. Genç oyuncuların çok olmasından dolayı hata yapma riski, diğer takımlara göre biraz daha fazla. Dolayısıyla çok fazla maç tecrübeleri yok. Erdem Çetinkaya'nın Osmanlıspor altyapısında bile bir senelik bir geçmişi var, ikinci senesinde A takımda oynuyor. Önemli de bir bölgede oynuyor. Bu oyuncular daha tam profesyonelleşmeden kendilerini sahada buldu. En büyük sıkıntı burada, hata yapma ihtimali biraz daha yüksek. Dolayısıyla biz bu oranı aşağıya çekmeye çalışıyoruz. Dinamikliğimizin yanında az olan usta ayaklarımızı ön plana çıkartmaya çalışmalıyız ki üretim konusunda sıkıntı yaşamayalım."

"Osmanlıspor ilk kez gol yemedi"

Altay ile 0-0 biten maçta ilk kez Osmanlıspor'un başında sahaya çıkan Taşdemir, "İlk kez bu takım gol yemedi. Defansif anlamda derlenip toplanma, oyun disipline bağlı kalma kısmını biraz hallettik ama üretim kısmında sıkıntı yaşadık. 2-3 pozisyonumuz vardı. Bundan sonra böyle maçlar da oynayacağız. 2-3 pozisyondan birini gol yapıp maç kazanan takımlar var. Daha fazla pozisyona girebilen, girdiğinde de üretebilen bir takım olmak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Taşdemir, sezonun ilk devresinin son 3 haftasında Cesar Grup Ümraniyespor, İstanbulspor ve Ekol Hastanesi Balıkesirspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "İlk devre sonunda net şu puanı hedefliyoruz diyemem. Alabileceğimiz en yüksek puanı almaya çalışıyoruz. Maçların hepsi zor. Bu üç maçtan bizi 1-2 basamak yukarı çıkartabilecek puanlar alabilirsek ilk etapta düşündüğümüz şey de gerçekleşir." şeklinde konuştu.

"Yönetim transfer yasağını kaldırmaya çalışıyor"

Osmanlıspor yönetiminin transfer yasağını kaldırmak için çalıştığına değinen Taşdemir, "Düşüncelerimiz yönetimle örtüşüyor ama transferin açılması için de gerekli bir meblağ var. Başkanımız bu konuda çalışıyor. Olabilir de olmayabilir de. Şu an net açılacak ya da açılamayacak diyemiyoruz ama çalışma var." dedi.

Taşdemir, cezalı ve sakat futbolcuların çokluğunda sıkıntı yaşayabileceklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Transferin açılması bu yönden bizim için iyi olabilir. Eğer sakatlık, cezalı durumlarını çok fazla yaşamazsak mevcut kadromuzun da ligi küme düşme potasının üstünde bitirme olasılığı çok yüksek. Ancak dediğim gibi eksik yakalandığımız zaman sıkıntı olabilir. Geçen hafta Mehmet Yiğit cezalıydı, takımdaki stoper özellikli tek oyuncumuz. Bu hafta Mertan Öztürk cezalı. 2-3 oyuncumuz birden sakat veya cezalı olduğunda problem yaşabiliriz."

Barış Zeren, Erdem Çetinkaya, Ali Eren İyican gibi genç futbolculardan futbol kamuoyunun beklentisinin yüksek olmasıyla ilgili Taşdemir, "Bu kardeşlerimizden Türk futbolunun ileriki yıllarda üst seviyelerde yararlanacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

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