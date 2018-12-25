Orman'dan Burak açıklaması: G.Saray'ın...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
25.12.2018 - 19:30, Son Güncelleme:

Orman'dan Burak açıklaması: G.Saray'ın...

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Orman'dan Burak açıklaması: G.Saray'ın...

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, NTV'de katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu

İşte Fikret Orman'ın açıklamalarından satır başları:

FUTBOL İÇİNDE İLK DEFA BÖYLE OLMUŞ DEĞİL

Biz ağzı konuşan değil de, ayakları konuşan, sahada Beşiktaş ruhunu ortaya koyan oyuncular bekliyoruz. Oradan bireysel hesaplara, bireysel kariyerlere gitmek isteyen oyuncular olunca, takım bütünlüğünden uzaklaşıyorsunuz. Futbolun içinde ilk defa böyle olmuş değil, "Allah Allah" bir durumda değiliz. Trabzon maçını kazanmış ve Kasımpaşa maçını da kazanmış olsak, şu anda liderle 4 puan farkımız vardı.

ŞENOL HOCANIN ADAMLIĞINA GÜVENİRİM

Ben Şenol hocaya 'sizinle çalışmak istemiyorum' dediğim an sözleşmemiz biter zaten, kimsenin bir şey talep edeceği bir şey yok. Biz ayrılmak istersek, 'Ayrılmak istiyoruz' deriz. Bugün de söyleriz, dün de söylerdik. Şenol hocanın adamlığına güvenirim. Şenol hocaya milli takım bugün gelmedi, iki takımı çalıştırsın denildi. Hoca istese yapabilir miydi? Yapabilirdi. Şenol hoca milli takıma gidiyor, başkan istemiyor" falan... Bunlar neden başka camialar için konuşulmuyor?

SEZON SONU ŞENOL GÜNEŞ KALACAK MI?

Futbolda bazen şununla çalışmayacağım dersiniz, çalışmak zorunda kalırsınız. Sezon sonu geldiğinde biz ne durumdayız, hoca ne durumda, o günün şartlarına bakmak lazım. Şu anda bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum. Ben Şenol hocaya 'sizinle çalışmak istemiyorum' dediğim an sözleşmemiz biter zaten, kimsenin bir şey talep edeceği bir şey yok. Biz ayrılmak istersek, 'Ayrılmak istiyoruz' deriz. Bugün de söyleriz, dün de söylerdik. Şenol hocanın adamlığına güvenirim. Şenol hocaya milli takım bugün gelmedi, iki takımı çalıştırsın denildi. Hoca istese yapabilir miydi? Yapabilirdi. Şenol hoca milli takıma gidiyor, başkan istemiyor" falan... Bunlar neden başka camialar için konuşulmuyor?

5-6 OYUNCU GÖNDERECEĞİZ AMA...

Hedefi olan, ruhunu sahada veren, kaçmayan, sahada mücadele eden bir takım görmek istiyorum. Bir oyuncuya para veriyorsunuz, oyuncu paramı alamıyorum diyor. Sahaya bakalım, sahada konuşalım. Biz ağzı konuşan değil, ayakları konuşan oyunculara para ödüyoruz. 5-6 oyuncu göndereceğiz ama çok fazla futbolcu almayacağız. Sadece 17 maç kaldı. Sene başında geniş kadro kurduk tüm kulvarları düşünerek ama artık gerek kalmadı. Dedikodu yapan, konuşan değil oynayan futbolcular olacak. Fenerbahçe ile ilgili bir transfer görüşmemiz olmadı. Fenerbahçe'de faydalı olmayan bir isim bizde faydalı olabilir. Tam tersi de olabilir. Hocamızla konuşacağız. Minimum 2-3 oyuncu alacağız devre arasında.

G.SARAY'IN FORVETİ YOK

Burak Yılmaz için konuş konuş dilimde tüy bitti. Neden sadece Beşiktaş? Galatasaray'ın forveti yok. Neden Galatasaray'a sorulmuyor? Abdullah Avcı'yı da seviyorum, beğeniyorum. Bunları söylemem hemen alacağım anlamına mı geliyor?

CENK TOSUN GELEBİLİR Mİ? GELEBİLİR

Cenk Tosun gelebilir mi? Gelebilir. Burası onun yuvası. Ne zaman istiyorsa, gelebilir. Gelmek isteyip istemediği, şartlar ne, bunlar başka konu. Ben ona söyledim. Bence Premier Lig'de daha yapacağı işler var. O da eğitimden geçiyor, öğrenmesi gereken şeyler var.

OĞUZHAN LİGİN 2. YARISINDA İYİ İŞLER YAPACAKTIR

Oğuzhan çok iyi bir aile çocuğudur. Oğuzhan da iyi bir çocuktur. Oğuzhan iyi futbolcu, beklenti yüksek fakat karşılamayınca o da mutsuz, biz de mutsuz. Çok sevdiğimiz ve kaybetmek istemediğimiz bir futbolcu. Ben Oğuzhan'ı Cenk'ten de üstte yerlerde bekliyordum. Oğuzhan ligin 2. yarısında Beşiktaş'ta önemli işler yapacaktır.

BİZLERİ MUTLU ETMİYOR

20 ya da 25 maç gibi bir miktar var yalan konuşmayayım, bunu oynarsa Ljajic'in bonservisi alınacak. Bonservis için de tam hatırlamıyorum, yalan söylemeyeyim. Bizim kalecimiz şu an Premier Lig'de düşme hattında Fulham'da 18'e giremiyor. Liverpool'un kalecisini aldık. Sağ bek Gökhan. Stoperler Pepe Vida. Sol bek Caner, Adriano. Kadro beklenileni vermiyor, bizleri mutlu etmiyor. Kağıt üzerinde güzel bir kadro var ama icraat bizi mutlu etmiyor. Bizim işimiz, taraftarı mutlu etmek. Taraftar mutsuz, biz mutsuzuz, hocamız mutsuz. Demek ki bir şeyleri değiştirmemiz lazım, onları da yapacağız.

SANKİ SİZ YAPTINIZ DA BANA HESAP SORUYORSUNUZ

Zannedersin ki sen yaptın, bana hesabını soruyorsun. Stadı sanki sen yaptın, bana hesap soruyorsun. Vodafone'la anlaşmalar yapıldı, sponsorluklar yapıldı, sanki siz yaptınız da bana hesap soruyorsunuz. Ekonominin hesabını bana sormaya kalkıyorlar. Ne yapacaksın Beşiktaş'ta? 200 milyon doların üzerinde faiz ödemişiz. Nereden ödemişiz? Gelir yaratmışız. Beşiktaş oyuncu sattı. Kim aldı da sattı? 500 bine Cenk'i ben aldım, 22 milyona ben sattım. Beşiktaş'ı bu yapıya ulaştırmak için çalıştık.

 

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