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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
DHA
08.10.2018 - 18:44, Son Güncelleme:

Ömer Bayram: Tüm Türkiye'yi umutlandırdık

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Ömer Bayram: Tüm Türkiye'yi umutlandırdık

A Milli Futbol Takımı, Bosna Hersek ile oynayacağı hazırlık maçı ve UEFA Uluslar Ligi'nde karşılaşacağı Rusya maçı öncesi Riva'daki Hasan Doğan Kamp Merkezi'nde bugün toplandı. Ömer Bayram açıklamalarda bulunurken İsveç maçında çok güzel bir geri dönüşe imza attıklarını ve galibiyet serisi yakalamak istediklerini belirtti.

Başarıya aç ve yetenekli bir takıma sahip olduklarını belirten Ömer Bayram, "İsveç maçı çok güzel maçtı. Tüm Türkiye'yi umutlandırdık ve inanılmaz bir geri dönüşümüz oldu ama o maç geride kaldı. Şimdi önümüzde Bosna ve tekrar bir Rusya maçı var. Bosna maçıyla başlamamız gerekiyor çünkü Ocak ayından bugüne kadar Bosna Milli Takımı'nın yenilgisi yok. Bizim için güzel bir test olacak. Burada iyi yolda olduğumuzu göstermeliyiz. Yeni bir takımız. Başarıya aç ve yetenekli ayaklara sahip bir takımız. Nerede olduğumuzu görebilmek için Bosna maçı bizim için çok güzel bir test olacak ve artık galibiyet serisi yakalamamız gerek diye düşünüyorum. Herkesi yenebilecek bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Rusya maçına baktığımızda son oynadığımız maçı telafi etmemiz gerekiyor. Trabzon'da gerçekten iyi oynadık ama skoru bulamadık. Rusya'da şimdi bunu telafi edip UEFA Uluslar Ligi'nde puanımızı 6 yapmak istiyoruz" dedi.

"NAGATOMO İLE BERABER ŞAMPİYONLUK YOLUNDA ÖNEMLİ İŞLER YAPACAĞIZ"

Galatasaray'daki mevkidaşı Yuto Nagatomo ile aralarında çok iyi bir iletişim olduğunu aktaran Bayram şöyle konuştu: "Aradan 4-5 hafta geçti. İyi bir takım olabilmek için devamlı birlikte olmamız gerekiyor. Takımda da hava gerçekten çok güzel, arkadaşlık olsun, aile olsun ve gerçekten bir aile gibiyiz. Benim için çok güzel tekrar burada olmak. Demek ki performansımdan mutlular. Son maçta tabii ki iyi bir performans sergiledim ve bunun bir tesadüf olmadığını göstermem gerekiyor. Nagatomo tabii ki dünyada isim yapmış, çok kariyerli ve örnek bir futbolcu. Ondan çok şey öğreneceğim. Nagatomo ile sürekli iletişim halindeyiz. Bana çok yardımcı oluyor. Sonuçta 4'üncü Dünya Kupası hedefi var ve kendisinin yaşı 32. Benim yaşım 27 yani bu ne demek oluyor, benim de kesinlikle 1 Dünya Kupası oynamam gerek. Dediğim gibi başarıya açım ve Nagatomo'dan çok şey öğreniyorum. Benim performansım ne kadar iyi olursa Nagatomo'nun da performansı artacaktır. Bu da Galatasaray'a bir avantaj olacaktır. Şampiyonluk yolunda beraber çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum."

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