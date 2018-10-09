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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Süleyman ARAT
09.10.2018 - 19:05, Son Güncelleme:

Ömer Bayram: Nagatomo da kazanır, ben de

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Ömer Bayram: Nagatomo da kazanır, ben de

Galatasaraylı Ömer Bayram, takım içi rekabetin herkesin yararına olduğunu söyledi

 Galatasaray ve Milli Takım’ın sol kanattaki yeni silahı Ömer Bayram, hem kulübünde hem milli forma altında kalıcı olmak istediğini belirtirken, “Akhisar’da 5-6 bindirme yaparken Galatasaray’da 15-20’ye çıktı. Artık asist yapıp sonuca daha fazla katkı verme zamanı” dedi.

Milli Takım ve Galatasaray’ın sol beki Ömer Bayram’la Milli Takım’ın Riva Hasan Doğan tesislerinde görüştük. Çok uzaklardan geldiğini ve başarıya aç olduğunu belirten genç futbolcu, Milli takım formasının en büyük hayali olduğunu söyleyerek, “Ay yıldızlı formayla Türkiye’yi temsil ediyorsam bu oynadığım mevkinin en iyileri arasında olduğumu gösterir. Bu da benim için hem bir hediye, hem de performansımın iyiye doğru gittiğinin bir göstergesidir” dedi.

SIRA BOSNA VE RUSYA’DA

İsveç maçıyla Milli Takım’a iyi bir başlangıç yaptığımı düşündüğünü söyleyen Ömer Bayram, “El ele müthiş bir geri dönüşe imza attık. Ben de o maçta kendi adıma iyi bir başlangıç yaptım. Elbette ki başarının bir maçla olmayacağının bilincindeyim. Bosna Hersek ve Rusya maçlarında da iyi oynayıp kendimi ispatlayarak kalıcı olmayı çok istiyorum” ifadelerini kullandı.

ARTIK ASİST ZAMANI

Galatasaray’ın kariyerini daha yukarı taşımak için büyük bir şans olduğunu söyleyen genç futbolcu, “Burada çok daha ofansif oynuyorum, Akhisar’da bir maçta 5-6 kez bindirme yaparken Galatasaray’da bu sayı 10-15’e çıktı. Ancak artık sonuca daha fazla katkı vermem gerekiyor. Daha fazla asist yapmalıyım. Bunları yapabilmek için de Galatasaray’dan daha güzel bir yer olduğunu da sanmıyorum” diye konuştu.

GÖZÜM KULAĞIM TERİM’DE

Fatih Terim’in Türk futboluna kattıklarının tartışılamayacağını sözlerine ekleyen milli oyuncu, şöyle devam etti:

“Çok büyük oyuncular yetiştirdi. Benim gözüm de kulağım da Fatih Terim’de... Zaten Fatih Terim olmasaydı ben de Galatasaray’da olamazdım. O bana inandı, güvendi. Ben de bunun karşılığını verebilmeyi çok istiyorum. Elimden geleni yapıp takımıma faydalı olmaya çalışacağım. Ömer Bayram’ı tanıtmak benim omuzlarımda bir görev ve ben çok çalışıp bunu başarmak için her şeyi yapacağım.”

NAGATOMO İLE REKABET GÜZEL

Nagatomo ile yaşadığı rekabetin kendisine çok şeyler kattığını söyleyen Ömer, “Nagatomo ile rekabet halinde gibi gözüksek de onun kariyerine baktığımızda nasıl büyük bir oyuncu, nasıl örnek bir futbolcu olduğunu net olarak herkes görür. Onun tecrübelerinden yararlanmaya, bir şeyler öğrenmeye gayret ediyorum. Her büyük takımda rekabet olur. Aramızdaki rekabetin hem Galatasaray için, hem Nagatomo için, hem de benim için çok yarar getireceğini düşünüyorum. İnanıyorum ki Nagatomo’nun performansı artacaktır, inşallah benimki de artar. İkimiz beraber Türkiye’nin en iyi sol beklerinin Galatasaray’da oynadığını göstermeliyiz” dedi.

Hakan Ünsal’a benzetilmek büyük bir onur

Galatasaray'a geldikten sonra güzel olaylar yaşadığını, bunlardan birinin de Hakan Ünsal’a benzetilmek olduğunu söyleyen Ömer Bayram şöyle konuştu:

“Oyun stilimi de, tipimi de Hakan Ünsal’a benzettiklerini duydum. Bu benzetme sosyal medya üzerinde de çokça yazılıp çizilince, canlı seyredemediğim Hakan Ünsal’ı seyretmek için internete girip bulabildiğim tüm maçlarını izledim. Hakan Ünsal’a benzetilmek benim için onur verici bir olay. Şayet Hakan Ünsal’ın kariyerine yaklaşabilirsem ne mutlu bana. Galatasaray’a gelmek değil kalıcı olmak için çalışmam gerektiğini biliyorum. Ben başarıya çok açım. Buralara çok uzaklardan geldim, kalıcı olmaktan başka bir düşüncem yok.”

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