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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
21.12.2018 - 18:15, Son Güncelleme:

Ömer Ali Şahiner 3 yıl daha Atiker Konyaspor'da

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Ömer Ali Şahiner 3 yıl daha Atiker Konyaspor'da

tiker Konyaspor, sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan takım kaptanlarından Ömer Ali Şahiner'in sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.

Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleşen imza töreninde konuşan Ömer Ali Şahiner, "Öncelikle çok mutluyum. İlk gün imza attığımdaki gibi heyecanlıyım. Son derece mutluluk ve gurur verici bir durum. Şu an geldiğim noktada hem takımın kaptanlarından hem de artık tecrübeli ağabeylerden biriyim ve bu konuda da son derece mutluyum. Biraz eskiye dönecek olursak kulübe geldiğim ilk günden bu yana taraftarlarımızla birlikte iyi kötü günlerimiz oldu ama her zaman bana ve takıma destek verdiler. Bu anlamda küçüğünden büyüğüne herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Burada olduğum sürece birlik ve beraberlik içinde çok önemli başarılara imza attık. Bundan sonrası için de nice zaferlerle dolu sezonlar diliyorum. Hem benim için hem Konyasporumuz için hayırlı uğurlu olur inşallah. Tabii burada kağıtta resmiyette bir sözleşme vardı. Gönüller kalpler her zaman burada Konyaspor’la birlikte. Biz de bu sevginin, bu ailenin içinde kendimize bir yer bulduysak ve buna devam ediyorsak ne mutlu bize. Ben ailemle birlikte son derece mutluyum. Gelen giden, konuşulan teklifler her zaman oldu, bunlar vardı. Bazılarının belki en büyük hayalidir ama ben en büyük hayalimi burada Konyaspor arması altında kaptan olarak sahaya çıktığım gün yaşadım. Avrupa Ligi’nde sahaya çıktığımda yaşadım, kupalar kaldırdığımda yaşadım. İnşallah bu zaferlere niceleri eklenir çok daha başarılı, çok daha güzelini yine hep birlikte yaşarız" dedi.

"ORTAK PAYDAMIZ KONYASPOR"
Konyaspor için elinden gelenin en iyisini yapacağını da ifade eden Ömer Ali Şahiner, "Başkanımız Hilmi Kulluk’un, ikinci başkanımız Selçuk Aksoy’un, diğer yöneticilerimizin ve bizim tarafımızdan hem kendi menajerimin hem ailemin genel olarak baktığımızda herkesin ortak noktası Konyaspor’du. Benim buradaki mutluluğumdu. Bu anlam üzerine her şeyi döktük konuştuk, her şeyi sonuca bağladık. Çok sıkıntılı bir süreç olmadı, zor bir durum olmadı. Biraz önce söylediğim gibi hepimizin ortak paydası Konyaspor olunca herkes fedakarlık yaparak güzel bir anlaşmayı devam ettirdik. Herkese çok teşekkür ediyorum, hem ilgilerinden hem desteklerinden dolayı. Bu saatten sonra benim yapacağım bundan önce olduğu gibi kulübüm için, Konyaspor için elimden gelenin her zaman fazlasını yapmak olacaktır" diye konuştu.

İmza töreninin ardından Ömer Ali Şahiner, eşi Ecem Şevval Şahiner, kızları Zeynep Mira Şahiner ve asbaşkan Osman Koçak, 2022 numaralı forma ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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