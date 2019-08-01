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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
01.08.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

Olimpija Ljubljana 0-1 Yeni Malatyaspor

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Olimpija Ljubljana 0-1 Yeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşılaştı. Evindeki ilk maçta 2-2 berabere kalan Malatya ekibi, tarihinde ilk kez yer aldığı Avrupa kupalarında deplasmandaki maçı 1-0 kazanarak Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükseldi.

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile bu akşam deplasmanda karşı karşıya geldi. Temsilcimiz müsabakayı 77. dakikada Jahovic'in attığı golle 1-0 kazandı ve UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda rakibini saf dışı bıraktı.

Maçın önemli dakikaları

18'inci dakikada Adis Jahovic'in ceza sahası dışından çektiği şut çerçeveyi bulamadı. 
38'inci dakikada ev sahibi ekipte Çekiçi, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
58'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Thievy Bifouma, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı, kaleci Nejc Vidmar'ın kurtarışının ardından top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
66'ncı dakikada Sloven ekibinden Ante Vukusic'in çektiği şutu kaleci Farnolle kurtardı.
76'ncı dakikada Gökhan Töre'nin ortasına iyi yükselen Jahovic, kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
86'ncı dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Vukusic, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı, kaleci Farnolle kurtardı.
90+6'ncı dakikada sağ kanattan Gökhan'ın ortasında yay içinde topla buluşan Bifouma, pasını boş durumdaki Jahovic'e bıraktı. Jahovic'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
Karşılaşma Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

STAT: Stozice
HAKEMLER: Filip Glova, Frantisek Ferenc, Peter Kocav
OLİMPİJA LJUBLJANA: Vidmar, Bagnack, Samardzic, Jurcevic, Boakye, Tomic, Putincanin (Dk.87 Brkic), Suljic (Dk.16 Menalo), Savic (Dk.68 Valencic), Endri Çekiçi, Vukusic
YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa, Erkan (Dk.69 Eren), Robin, Murat (Dk.61 Guilherme), Bifouma, Buğra, Fofana (Dk.61 Gökhan Töre), Jahovic
GOLLER: Dk.77 Jahovic (Yeni Malatyaspor)
KIRMIZI KART: Endri Çekiçi (Olimpija Ljubljana)
SARI KARTLAR: Samardzic, Vidmar, Menalo, Valencic (Olimpija Ljubljana) - Erkan Kaş, Mustafa Akbaş, Murat Yıldırım, Fofana, Farnolle, Eren (Yeni Malatyaspor)

Olimpija Ljubljana 0-1 Yeni Malatyaspor
 

 

Sergen Yalçın'a uçakta şaşırtan anonsYeni Malatyaspor’u Slovenya’ya götüren Türk hava Yolları’na ait TK 1063 nolu uçağın Beşiktaşlı pilotu Hakan Urcu, anonsla Sergen Yalçın’a jest yaptı.
daha fazla video için

 

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Olimpija Ljubljana 0-1 Yeni Malatyaspor

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