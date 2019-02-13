Oldham'da Scholes dönemi 4-1'lik çarpıcı galibiyetle başladı!
İngiltere Lig 2 (4. kademe) takımlarından Oldham Athletic'in başına geçen Manchester United efsanesi Paul Scholes, ilk maçında Yeovil'i çarpıcı bir skorla devirmeyi başardı.
"Çocukluktan beri takip ettiğim bir kulüp" diye Oldham'ı nitelendiren Scholes, 11 Şubat Pazartesi günü takımın başına getirilmişti, ilk maçına 1 gün sonra 12 Şubat'ta çıktı ve ilk galibiyetini de 4-1 gibi çarpıcı bir skorla almayı başardı.
Maç sonrası şu açıklamaları yaptı:
"Güzel skor ama bu sadece başlangıç. 4-1'lik skor maçın ne kadar zor geçtiğini biraz gölgeliyor gibi, Yeovil bizi oldukça zorladı. Buraya ilk geldiğimde de söylemiştim, takımda yetenekli isimler var ve benim görevim bunları gün yüzüne çıkarmak, bugün bunun ilk adımını attık."
BU SEZON DÖRDÜNCÜ İSİM!
Bu sezon İngiltere liglerinde menajerlik görevine getirilen eski futbolcular üç taneydi: Frank Lampard (Derby), Joey Barton (Fleetwood) ve Sol Campbell (Macclesfield).
Scholes ile bu sayı dörde yükseldi.
Lampard ilk maçını Scholes gibi kazanırken, Barton ve Campbell ise ilk maçlarından mağlubiyetle ayrılmıştı.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle