Olcay Şahan'dan derbi yorumu!

Radyospor'a konuşan Olcay Şahan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Mehmet Özdilek ile çok güzel bir hava yakaladık"

Çok konuşmaktan ziyade iş yapmak önemli. Saha içindeki performans en önemlisidir diye düşünüyorum. Mehmet Hoca'nın gelmesiyle çok güzel bir hava yakaladık. 15 haftalık periyotta deplasman performansımız ortada. Mutluyuz. Sezonun ilk yarısının bitmesine 2 maç var. İlk yarıyı son 2 maçı kazanarak bitirmek istiyoruz.

"Hangi pozisyonda oynadığımın önemi yok"

Takıma katkı vermek istiyorum. Hoca beni nerede oynatırsa elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Takım kazanınca her şey güzel. O yüzden pozisyonun önemi yok. Önemli olan takımın galip gelmesi. Bunu da son haftalarda iyi yapıyoruz. O açıdan da çok mutluyuz.

"Trabzonspor'un yeri farklı"

Trabzonspor'un yeri bende tabi farklı. Orada çok güzel arkadaşlar edindim. Spor dışında arkadaşlarım oldu. Halen görüştüğüm insanlar var. Trabzon'da taraftarlar beni seviyor. Beni alkışladılar. Biz Denizlispor'da oynuyoruz. Galip gelmek istiyorduk. Kazandık. Tabi ki duygusal bir maçtı. Ama profesyonel futbolcuyuz.

"Kupada hedefimiz finale kadar gitmek"

Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile eşleştik. Büyük bir maç ve güzel eşleşme olacak. Sahada eski Trabzonsporlu futbolcu çok olacak. Bu düzeydeki futbolda eski Trabzonsporlu futbolcuların olması avantaj olmaz. Kupada da elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Kupada hedefimiz finale kadar gitmek.

"Ligde kalıcı olmak istiyoruz"

Kupada gidebildiğimiz yere gitmek istiyoruz. Ligde ise kalıcı olmak istiyoruz. Taraftarlarımız da bunu çok ediyor. Denizlispor'un Süper Lig'de kalıcı olması gerekiyor.

Denizlispor taraftarlarıyla arası nasıl?

Taraftarlar beni genelde çok seviyor. Denizlispor taraftarlarıyla sıkıntı yaşadık ama sorun yok. Ben futbolumla kendimi sevdireceğime inanıyorum. Onlar benim başımın tacı. Ben performansımla taraftarların gönlüne girmek istiyorum. Ben profesyonel davranmaya çalışıyorum. Takım arkadaşlarımla aram çok iyi. Denizlispor'da olmaktan mutluyum.

"Samimiyet ve istek sahaya yansıyor"

Biz maçtan maça bakıyoruz. Mehmet Hoca ekibiyle birlikte güzel bir hava kattı. Ne kadar büyük bir hoca olduğunu idmanlarda da hissettiriyor. Ne kadar iyi bir ekip olursan o kadar başarılı olursun. Samimiyetle birlikte sahada da istekli oluyorsunuz. Bunu gösterdiğimizi düşünüyorum.

"Türkiye'de maçlar, 90 dakika bitince devam ediyor"

Türkiye'ye geleli yaklaşık 8 sene oldu. Futbol Almanya'da da değişti. Çok abartılacak bir fark yok. Disiplin daha farklı. Türkiye'de daha çok maçlardan sonra maç devam ediyor. Hakem hataları çok fazla konuşuluyor. Almanya'da öyle bir şey yok. Profesyonel anlayışları daha yüksek. Türkiye'de çok mutluyum. Ailem burada. Mutlu olduğum yerde kalmak istedim.

VAR'a bakış açısı nasıl?

VAR'ın hakemleri rahatlatacak bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama hatalar bitmiyor. İnsanlar hata yapıyorlar. VAR konusunda çok fazla şey söylemeye gerek yok. Dünya bu sistemi ortaya koydu.

"Alanyaspor bizden çekiniyordur"

Pazartesi günü Alanyaspor maçımız var. Taraftarlarımız inşallah bizi desteklemeye devam eder. Alanyaspor geçen sezon da iyi futbol oynamıştı. Rakibimizin zaaflarını biliyoruz. Analiz edip elimizden geleni yapacağız. Kazanırsak Alanyaspor'un üstünde oluyoruz. Onlar da bizden çekiniyordur, ciddiye alıyordur.

"Beşiktaş'ın galip gelmesini isterim"

Derbi için ise güzel bir derbi olmasını diliyorum. Eski bir Beşiktaşlı olduğum için Beşiktaş'ın galip gelmesini isterim. Futbolda her türlü sonuç ortaya çıkıyor. Beşiktaş'ta güzel başarılarım oldu. Oğlunun adını Olcay koyan taraftara da selamımı iletiyorum.

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