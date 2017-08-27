Olcay Şahan'dan Aykut Kocaman'a sert sözler

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'ye 3-2 mağlup olduğu karşılaşma sonrasında Olcay Şahan açıklamalarda bulundu.

Olcay Şahan karşılaşmayı değerlendirmezken hakemler hakkında konuşurken, geçtiğimiz hafta Aykut Kocaman'ın sözlerini de eleştirdi.

İşte Olcay Şahan'ın maç sonundaki sözleri...

"Karşılaşmayı değerlendirmeye gerek yok. Her şey belli. Bizim 50. yılımız. Hakemlere karşı saygımız var. Ama onların da bize saygısı olması lazım. İki haftadır bazı insanlar boş boş konuşuyor. 'Trabzonspor sert oynuyor' diye. Bazı insanlar dışarıdan baskı yapıyor diye hakemler de bizi doğrayamaz. Biz Trabzonspor'uz, hakemlerin bizi doğramasına biz izin vermeyiz, bu kulüp izin vermez."

AYKUT KOCAMAN NELER SÖYLEMİŞTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, geçtiğimiz haftaki Trabzonspor maçında, bordo-mavili ekibin sert futboluna dikkat çekerken 'Trabzonspor'un 2 haftayı kırmızı kart görmeden geçirmesi işin hakikaten ilginç bir boyutu. Bu kadar faul. Sadece 43 dakika top oyunda kalmış ve 5 dakika uzatma" ifadelerini kullanmıştı.