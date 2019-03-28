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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
28.03.2019 - 14:18, Son Güncelleme:

Olcay Şahan da ikna edemedi, gözyaşlarına boğuldu

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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Antalyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda pas çalışmasının ardından tam sahada taktik ağırlıklı çift kale maç oynandı. İzinli Uğurcan Çakır, milli takım kamplarından henüz dönmeyen Filip Novak, Tunahan Ergül ve Caleb Ekuban antrenmanda yer almadı. Tedavisi süren Ogenyi Onazi ise kondisyon salonunda çalıştı. Antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Kamil Ahmet Çörekçi, Joao Pereira, Abdülkadir Ömür ve Vahid Amiri ise çift kale maç sırasında takımdan ayrı olarak çalışmalara devam etti. Tedavisi tamamlanan kaptan Jose Sosa da antrenmana çıkarak çift kale maçta yer aldı.

Olcay Şahan da ikna edemedi, gözyaşlarına boğuldu

7 OYUNCU A TAKIM ANTRENMANINA DAHİL EDİLDİ
Bu arada Trabzonspor'da daha önce A takımdan alt yapıya gönderilen Oğuzhan Açıl, Kerem Baykuş, Behlül Aydın, Berkay Sefa Kara ile 1461 Trabzon'dan Ahmet Eren, Serkan Assan ve Mert Kurt da antrenmana dahil edildi.

OLCAY ŞAHAN AĞLAYAN ÖĞRENCİYİ TESELLİ ETMEYE ÇALIŞTI
Trabzonspor'un antrenmanını ziyaret eden Ticaret İlkokulu öğrencileri yazdıkları mektupları futbolculara vererek onlara şiir de okudu. Daha sonra gerçekleşen hatıra fotoğrafı çekiminde yer almayan ve kenarda ağlamaya başlayan Ömer Reis adlı bir öğrenciyi Olcay Şahan teselli etmeye çalıştı ancak ikna edemedi. Kulüp yetkilileri minik öğrenciyi, önümüzdeki günlerde ailesiyle birlikte Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne davet etti.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

Olcay Şahan da ikna edemedi, gözyaşlarına boğuldu

Trabzonspor’dan Novak için sakatlık açıklaması
Trabzonspor’dan Novak için sakatlık açıklaması
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