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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Olaylı maçta zafer Altınordu'nun!
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Futbol
12.03.2018 - 20:37, Son Güncelleme:

Olaylı maçta zafer Altınordu'nun!

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Olaylı maçta zafer Altınordu'nun!

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Eskişehirspor ile Altınordu arasında oynanan mücadele konuk takımın 4-2 üstünlüğü ile tamamlandı.

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Onur Karabaş , Orkun Aktaş , Habip Tiryaki

Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan , Dorukhan Toköz , Ofoedu , Kaan Kanak , Hasan Ayaroğlu , Jerry Akaminko , Semih Şentürk , Hasan Hüseyin Acar , Hürriyet Gücer (Andaç Güleryüz dk. 90 ?), Semih Güler (Aykut Akgün dk. 90 ?), Bruno (Bilal Aziz Özer dk. 84 )

Yedekler: Gökhan Siverek, Furgan Polat, Bedirhan Altunbaş, Fıratcan Üzüm, İbrahim Halil Öner

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Altınordu: Erce Kardeşler , Uğur Arslan Kuru , Mehmet Murat Uçar , Hasan Hatipoğlu , Yusuf Acer , Berkay Samancı (Deniz Vural dk. 57 ), Serkan Göksu , Barış Alıcı , Kerim Avcı (Muhammed Rıdvan Özdemir dk. 74 ), Erdoğan Yeşilyurt (Ali Mert Aydın dk. 87 ?), Mirkan Aydın

Yedekler: Berke Özer, Fatih Aktay, Alican Özfesli, Musa Caner Aktaş, Recep Yemişci, Enis Durak

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Semih Şentürk (dk. 31 ve 64) (Eskişehirspor), Kerim Avcı (dk. 3 pen) Barış Alıcı (dk. 55), Deniz Vural (dk. 81), Ali Mert Aydın (dk. 90) (Altınordu)

Sarı kartlar: Bruno, Jerry Akaminko, Hürriyet Gücer, Hasan Ayaroğlu, Kaan Kanak (Eskişehirspor), Mehmet Murat Uçar, Serkan Göksu, Hasan Hatipoğlu (Altınordu)

ALTINORDULU FUTBOLCUYA SALDIRI!

Spor Toto 1'inci Lig'in 27'nci haftasında Altınordu deplasmanda Eskişehirspor'u 4-2 yendi. Maçta dakikalar 84'ü gösterirken iki takım oyuncuları arasında tartışma yaşandı. Futbolcular arasındaki sert tartışma arbedeye dönüşürken, Eskişehirsporlu taraftarların bir kısmı sahaya indi.

Sahaya giren taraftarlar Altınordulu futbolcuların üzerine yürürken, Eskişehir futbolcuları 2-3 dakika duran maçta kendi taraftarlarını zor sakinleştirdi. Altınordulu futbolculara saldıran Eskişehirli taraftarlardan biri Altınordulu futbolcu Hasan Hatipoğlu'na fiziki müdahalede bulundu. Eskişehirspor'un kalecisi Kayacan Erdoğan tarafından engellenen taraftar, daha sonra güvenlik güçlerinin gelmesiyle sahanın dışına çıkartıldı. Sahaya giren diğer taraftarlar da Altınordulu oyunculara saldırma teşebbüsünde bulunurken, Eskişehirsporlu oyuncular tarafından engellendi.

Oğlu yere yığıldı, baba tribünden izledi
Oğlu yere yığıldı, baba tribünden izledi

Olaylı maçta zafer Altınordunun

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada ceza sahası içerisine sarkıtılan topu iyi takip eden Erdoğan Yeşilyurt, kaleci Kayacan'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Onur Karabaş penaltı vuruşunu işaret etti.

3. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan Kerim Avcı, topu Kayacan'ın üzerinden ağlarla buluşturdu. 0-1

5. dakikada Semih Şentük defans oyuncularının müdahalesi ile yerde kalınca, Onur Karabaş bu sefer Eskişehirspor lehine penaltı verdi.

6. dakikada Bruno'nun kullandığı penaltıyı Erce çelerek solundan dışarı gönderdi.

14. dakikada Hasan Hüseyin'in kullandığı korner vuruşunu ceza sahası dışında kontrol eden Hasan Ayaroğlu'nun şutunda kaleci Erce meşin yuvarlağı elinden kaçırdı fakat Semih Şentürk tamamlayamadı.
24. dakikada Ofoedu'nun sert şutunda meşin yuvarlağı Erce parmaklarının ucuyla üstten kornere gönderdi.

31. dakikada Dorukhan'ın sağdan kaleye gönderdiği orta şut karışımı vuruşu Semih Şentürk dokunarak ağlarla buluşturdu. 1-1

36. dakikada orta sahadan savunma arasına Kerim Avcı tarafından atılan pas ile Barış Alıcı buluştu. Barış ve kaleci Kayacan'ın aynı anda müdahalesi ile top Eskişehirspor kalesine yönelerek az farkla yerden dışarı çıktı.

55. dakikada sol kanattan gelen Altınordu'da Kerim Avcı'nın ortasına Barış Alıcı gelişine vurarak takımını bir kez daha öne geçirdi. 1-2

64. dakikada Hasan Ayaroğlu'nun iki oyuncunun arasından sıyrılarak verdiği pası alan Semih Şentürk, yüzünü kaleye dönerek yaptığı vuruş ile maça yeniden dengeyi getirdi. 2-2

81. dakikada kaptırılan topu Barış Alıcı ceza sahasına ortaladı, Deniz Vural'a sadece dokunmak kaldı. 2-3

90. dakikada Eskişehirspor'u az adamla yakalayan Altınordu, Barış Alıcı'nın pasında Ali Mert Aydın ile golü buldu. 2-4

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