Olay yorum! Okumuş Semih Şentürk...

Siyah-Beyazlılar bu galibiyetle hem kazanma serisini devam ettirdi hem de ligde ikinci sıraya yükselerek şampiyonluk yolunda kayıp vermedi.

Sosyal medyada ise Beşiktaşlı taraftarların gündeminde iki gol atan Umut Nayir vardı.

Yedekten oyuna girerek attığı gollerle galibiyeti getiren isim olan Umut, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu 'Nöbetçi golcü' lakaplı Semih Şentürk'e benzetildi.

İşte o tweet

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