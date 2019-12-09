MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriOlay yorum! Okumuş Semih Şentürk...
GeriFutbol Olay yorum! Okumuş Semih Şentürk...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
09.12.2019 - 10:32, Son Güncelleme:

Olay yorum! Okumuş Semih Şentürk...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 90+5. dakikada oyuna sonradan dahil olan Umut Nayir'in golüyle 3-2 mağlup etti.

Siyah-Beyazlılar bu galibiyetle hem kazanma serisini devam ettirdi hem de ligde ikinci sıraya yükselerek şampiyonluk yolunda kayıp vermedi.

Sosyal medyada ise Beşiktaşlı taraftarların gündeminde iki gol atan Umut Nayir vardı.

Yedekten oyuna girerek attığı gollerle galibiyeti getiren isim olan Umut, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu 'Nöbetçi golcü' lakaplı Semih Şentürk'e benzetildi.

Caner Erkin ve Gökhan Gönül = 11 gol
Caner Erkin ve Gökhan Gönül = 11 gol

İşte o tweet

Olay yorum Okumuş Semih Şentürk...

Olay yorum Okumuş Semih Şentürk...

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle