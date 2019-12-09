Olay yorum! Okumuş Semih Şentürk...
Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 90+5. dakikada oyuna sonradan dahil olan Umut Nayir'in golüyle 3-2 mağlup etti.
Siyah-Beyazlılar bu galibiyetle hem kazanma serisini devam ettirdi hem de ligde ikinci sıraya yükselerek şampiyonluk yolunda kayıp vermedi.
Sosyal medyada ise Beşiktaşlı taraftarların gündeminde iki gol atan Umut Nayir vardı.
Yedekten oyuna girerek attığı gollerle galibiyeti getiren isim olan Umut, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu 'Nöbetçi golcü' lakaplı Semih Şentürk'e benzetildi.
İşte o tweet
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