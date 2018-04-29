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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
29.04.2018 - 19:54, Son Güncelleme:

Olay sözler... 'İçine Almeida kaçmış!'

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Olay sözler... 'İçine Almeida kaçmış!'

Hürriyet Gazetesi yazarı ve Spor Arena yorumcusu Kenan Başaran, dev derbinin ilk yarısını değerlendirdi...

İşte, Kenan Başaran'ın yorumları...

- Derbinin ilk 15 dakikası ölçme biçmeyle geçti. Topa daha çok sahip olan Galatasaray’dı ama bu top daha çok Muslera ile savunmacıları arasında dolaştı. Gole kadar birisi ofsayt olan üç önemli pozisyon bulan Beşiktaş’tı. Hele ki Negredo’nun pozisyonu ilk devrenin ve maç böyle biterse 90 dakikanın da kırılma anı olacak nitelikteydi.

- Negredo’nun içine Almeida kaçtı! Pozisyonu yaratması takdire şayandı ama golle sonuçlandıramaması klasına yakışmadı. Galatasaral, ilk ciddi atağında golü buldu.
1-0’dan sonra Beşiktaş topla daha çok oynamaya başladı. Galatasaray da rakibinin hücumda kaptıracağı topları kollamaya başladı.

- Negredo sakatlanınca Lens’i alan güneş Babel’i santrfora çekti. Ama aslında o bölgede Talisca da daha çok görünecek. İkinci devre Beşiktaş için ‘karar devresi’ olacak. Daha çok risk alacak ve haliyle savunmada açık verecek. Güneş, ikinci devre oyuna muhtemelen Oğuzhan ve Love’ı alır.

Siyah-beyazlı taraftarlar Türk Telekom Stadyumu'na ulaştı!Beşiktaşlı taraftarlar, deplasmanda Galatasaray ile oynanacak derbi maçı izlemek üzere stada hareket etti. Vodafone Park'ın Kuzey Kale arkasında bulunan Belediye Park alanında toplanan 2 bin 350 Siyah-beyazlı taraftar, bilet kontrollerinin ardından otobüslere alındı. Daha sonra taraftarları taşıyan 35 otobüs, maçın oynanacağı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'na doğru yola çıktı.
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