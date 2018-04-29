Olay sözler... 'İçine Almeida kaçmış!'
Hürriyet Gazetesi yazarı ve Spor Arena yorumcusu Kenan Başaran, dev derbinin ilk yarısını değerlendirdi...
İşte, Kenan Başaran'ın yorumları...
- Derbinin ilk 15 dakikası ölçme biçmeyle geçti. Topa daha çok sahip olan Galatasaray’dı ama bu top daha çok Muslera ile savunmacıları arasında dolaştı. Gole kadar birisi ofsayt olan üç önemli pozisyon bulan Beşiktaş’tı. Hele ki Negredo’nun pozisyonu ilk devrenin ve maç böyle biterse 90 dakikanın da kırılma anı olacak nitelikteydi.
- Negredo’nun içine Almeida kaçtı! Pozisyonu yaratması takdire şayandı ama golle sonuçlandıramaması klasına yakışmadı. Galatasaral, ilk ciddi atağında golü buldu.
1-0’dan sonra Beşiktaş topla daha çok oynamaya başladı. Galatasaray da rakibinin hücumda kaptıracağı topları kollamaya başladı.
- Negredo sakatlanınca Lens’i alan güneş Babel’i santrfora çekti. Ama aslında o bölgede Talisca da daha çok görünecek. İkinci devre Beşiktaş için ‘karar devresi’ olacak. Daha çok risk alacak ve haliyle savunmada açık verecek. Güneş, ikinci devre oyuna muhtemelen Oğuzhan ve Love’ı alır.
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