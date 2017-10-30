Olay hakem için olay söz! Dizilerde oynar ama...

Süper Lig’de dün gece oynanan ve Trabzonspor’un Galatasaray’ı 2-1 mağlup ettiği maçı değerlendiren Mehmet Demirkol hakem için birbirinden çarpıcı ifadeler kullandı. Demirkol, Halis Özkahya için şunları söyledi...

- Hakemin Bero’ya kırmızı kart çıkarmaması büyük hata. Görüp, sarı bile vermemesinin bir sebebi var.

- Halis Özkahya yakışıklı bir adam, dizilerde oynayabilir. Fakat hakemlik onun harcı değil. Ben ona daha önce dizi oyuncusu olması gerektiğini nacizane önermiştim.

- Kötü bir hakem. Bugüne kadar futbolda en önemli aktör hakemdi artık yönetmen. Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. İnanılmaz hatalar ve kırmızı kartlar var. (Skor)