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DHA
18.12.2019 - 17:37, Son Güncelleme:

Olay başkan açıkladı! Para dolu çantayla soyunma odasına gelmişti

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Olay başkan açıkladı! Para dolu çantayla soyunma odasına gelmişti

TFF 2'nci Lig takımlarından Sakaryaspor'un kulüp başkanı Cumhur Genç, Bayburtspor maçı öncesi soyunma odasına para dolu çanta ile gelerek prim sözünü tutarken, "Biz arkadaşlarımıza güveniyoruz" dedi.

Sakaryaspor Başkanı Cumhur Genç, hafta sonu deplasmanda Bayburt Özel İdare Spor maçı öncesi soyunma odasına para dolu çantayla gelerek., "Bu maçı da kazanacağınızdan şüphemiz yok. Buyurun arkadaşlar, söz verdiğimiz 500 bin TL. Annenizin ak sütü gibi hepinize helal olsun" dedi.

Cumhur Genç, 3 maç galibiyet için verdiği sözü tutarken, Sakaryaspor karşılaşmayı 2-0 kazandı. Kulüp Başkanı Cumhur Genç ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce prim olayıyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce primle ilgili olarak, "Bayburt maçını almamız lazım. Maçı almak için de oyuncu arkadaşlara heyecan vermemiz lazım. Bu heyecanı nasıl verelim dedik. Ekonomik katkıyla. Hem maddi hem manevi katkıyı verelim dedik. Cumhur Genç başkanımız maçtan önce parayı masaya koydu. Maçtan önce 'Kazanın, hediyeniz burada' dedi" diye konuştu.

Başkan Cumhur Genç ise "Biz arkadaşlarımıza güveniyoruz. Allah'ta bize yardım etti" dedi. Başkan Genç bundan sonraki maçlarda da uygulamanın devam edip etmeyeceği sorusuna ise "İnşallah" diyerek cevap verdi.

Olay başkan açıkladı Para dolu çantayla soyunma odasına gelmişti

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Olay başkan açıkladı Para dolu çantayla soyunma odasına gelmişti


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