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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
21.01.2019 - 13:06, Son Güncelleme:

Okan Derici golle döndü!

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Okan Derici golle döndü!

612 gün sonra yeniden Altınordu’ya dönen Okan Derici, Balıkesirspor maçında 88. dakikada attığı şık frikik golüyle takımına hem galibiyeti getirdi hem de ikinci Altınordu dönemine golle başladı.

Devre arası transfer döneminde Altınordu ile sözleşme imzalayan Okan Derici, ikinci Altınordu serüvenine güzel bir başlangıç yaptı.

2016-2017 sezonunun devre arasında Altınordu’nun Gazişehir’den kiraladığı Okan Derici, yarım sezon da olsa gösterdiği performansla taraftarların gönlüne taht kurmuştu.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu’nun ısrarla kadroya katılmasını istediği Okan için Altınordu ile Gazişehir bir türlü anlaşmaya varamazken, gecikmeli transfer bu yıl gerçekleşti. Derici, devre arasında İzmir ekibinin tek transferi olurken, ikinci yarının ilk maçında 71. dakikada oyuna dahil oldu. 612 gün aradan sonra yeniden Altınordu formasını sırtına geçiren deneyimli orta saha oyuncusu, 88. dakikada attığı şık frikik golüyle İzmir temsilcisine galibiyeti getiren golü kaydetti.

YENİLMEZ ALTINORDU

İkinci yarının ilk maçında Balıkesirspor Baltok’u tek golle geçerek ikinci devreye galibiyetle başlayan Altınordu, yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı.

88. dakikada Okan Derici’nin şık golüyle galibiyete uzanan kırmızı-lacivertliler, play-off yarışında fire vermedi. Sezona istikrarsız bir başlangıç yaptıktan sonra toparlanan İzmir temsilcisi, Balıkesirspor Baltok galibiyetiyle ligde kaybetmeme serisini 12 maça çıkardı.

Son olarak 21 Eylül 2019 tarihinde sahasında Adana Demirspor’a tek golle boyun eğen kırmızı-lacivertliler, o tarihten sonra ligde oynadığı maçlarda sahadan puansız ayrılmadı.

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