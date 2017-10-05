Okan Buruk temkinli! Akhisar...

Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde soruları yanıtlayan Buruk, ilk 7 maçta toplanan 13 puan ve ligdeki sıralamadan memnun olduğunu belirterek, "Hem bizim hem de diğer takımların tam hazır olmadığı dönemden geçtik. Bu periyotta sezon başında çizdiğimiz puan hedefine ulaştık. Hedeflediğimiz gibi üst sıralara tutunup alt gruba yaklaşmadık. Artık daha zorlu bir maç trafiğine giriyoruz. Fenerbahçe karşılaşmasını kazanmak zorlu periyoda moralli başlamamızı sağladı.

Trabzonspor deplasmanıyla başlayıp 10 maçın 6'sını dış sahada oynayacağız" dedi. Deplasmanda yapılan 3 maçta sadece 1 puan çıkardıklarını ancak bu puanın daha da üstünde olacak bir oyun sergilediklerini ifade eden Buruk, "Deplasman tablomuza baktığımızda aslında 1 puanımız var ama belki 9 puanla da bitirebilirdik. Dış sahada skor üretmekte sıkıntı yaşadık. Oyun ve savunma anlamındaki eksiklerimizi son Fenerbahçe galibiyetiyle aştığımızı düşünüyorum. Rakibe pozisyon vermeden maçı bitirdik. Şimdi bunu geliştirmek istiyoruz" diye konuştu. İlk antrenmana izinli olan Serginho, hafif ağrıları bulunan Olcan Adın ve Ümit Milli Takım'daki Alperen'in katılmadığı Akhisar, lige verilen milli maç arasında pazar günü Balıkesir'de Balıkesirspor Baltok'la hazırlık karşılaşması oynayacak.