Okan Buruk: "Şu anda hiçbir teklif almadım"

Okan Buruk, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında, son hafta Beşiktaş'a karşı 7-2 kaybettiklerini hatırlatarak, "Sonuç olarak unutmamız gereken, oyun olarak ise unutmamamız gereken bir maç oldu. Oyun olarak çok iyi işler yaptık." ifadelerini kullandı.

Bu sezonun en iyi oyunlarından birini oynadıklarına işaret eden Buruk, şunları söyledi:

"Maçtan sonra verileri aldığımızda şut, topa sahip olma, ceza sahasına giriş ve ortalar hep en çok bizde olmuş. Topu 8,4 saniyede geri kazanmışız. Bu sezonun en iyi sürelerinden biri. 33 dakika top bizde kalmış. Sonuca bakınca 7-2 kaybetmişiz. Maçı kazanan her zaman haklıdır. Biz ise oynadığımız oyunun üzerine koyarak, oyunu daha iyi yönetip sonlandırdığımız, gol yemediğimiz maçlar oynamak istiyoruz."

Beşiktaş maçından çıkaracakları artılar ve eksiler olduğunu kaydeden Buruk, "Skora bakan herkes 'Maç 7-2 bitmiş, ne anlatıyorsun.' diyebilir ama oyun ortada. Taraftarımız futbolcuları maçın ardından tribüne çağırarak alkışladı. Onlara teşekkür ediyorum. Bu maçı spor kamuoyunda objektif olarak değerlendirenleri çok az gördük. Rize halkı takımı tribüne çağırarak futbolu bilen bir şehir olduğunu gösterdi." diye konuştu.

Buruk, Beşiktaş karşısında kapanıp, defans yapıp, karaktersiz bir oyun ile 1-0 kaybetmek yerine bu şekilde yenilmenin kendisine daha doğru geldiğini ifade etti.

Maçta yaşanan Video Yardımcı Hakem (VAR) tartışmalarının şaşırtıcı olduğunu kaydeden Okan Buruk, şunları kaydetti:

"Öğrendiğimiz kadar Kolombiya'da VAR sistemi yokmuş. Bizim maçta da aynı. Var ama yokmuş. Sadece kendimize ilişkin değerlendirmiyoruz. İlk yarıda da Beşiktaş lehinde kornerden gelen topta bir pozisyon penaltı olarak değerlendirilebilir. Bizim yediğimiz 2 gol için VAR kullanılabilirdi. Vedat'ın attığı golde VAR çizgisi çizildi. Bizimkilerle ilgili çizilmedi. Konu Çaykur Rizespor olunca fazla konuşulmayacağını zaten biliyorduk."





- "Göztepe kaliteli kadro ve teknik ekibe sahip"



Ligde bu hafta zor bir maça çıkacaklarını aktaran Buruk, "Göztepe kaliteli kadro ve teknik ekibe sahip. Güçlü bir taraftar ve camiaya sahip. Türkiye'nin bu anlamda en coşkulu taraftarı. Takım olarak ilk yarıda performansları yüksekti. Düşüşe geçtiler. Teknik adam değişikliğinden sonra zaman zaman iyi oynamalarına rağmen karşılığını alamadılar. Akhisarspor'a karşı iç sahada kaybettiler. Göztepe kaybettiği için son 7 haftaya bu korku ile giriyor." şeklinde konuştu.

İç sahada oynayacaklarına değinen Buruk, "Puanlara ve maçın gününe bakınca zor olacak. Kazandığımız takdirde yukarı çıkma şansımız devam ediyor.

Rakibimizle aramızda 7 puan farkı korumak ve artırmak için sahaya çıkacağız. İki takımın da hedefleri var. Bu hedeflere ulaşmak için zor bir karşılaşma olacak. Kazandığımız maçları tekrar hatırlayıp oynadığımız oyunun üzerine koyarak kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, herhangi bir transfer teklifi alıp almadığı yönündeki soruyu ise "Şu anda hiçbir teklif almadım. Rize'de yöneticilerimiz ile ağabey kardeş gibiyiz. Önce 7 maçlık dönemin üstesinden gelmeliyiz. Benimle birlikte sözleşmeleri biten oyuncular var. Onlarla ilgili kararlar da olacak. Bu süreci önümüzdeki haftalardan itibaren aramızda konuşur hallederiz. " şeklinde yanıtladı.

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