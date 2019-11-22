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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.11.2019 - 23:17, Son Güncelleme:

Okan Buruk: Her teknik adama nasip olmaz

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Okan Buruk: Her teknik adama nasip olmaz

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 12. haftasında 1-0 kazandıkları Galatasaray maçında iyi oynamamalarına rağmen doğru oyunla 3 puanı aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Okan Buruk, Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadeleyi değerlendirdi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü, "Çok iyi oynamadık ama iyi mücadele ettik, doğru oynadık. Buradan 3 puan almak çok önemliydi. Bunu başardığımız için sevinçliyiz." diye konuştu.

Galatasaray'ın oyun planına göre hazırlandıklarını aktaran genç teknik adam "Maçtan önce 'takımların 11'leri ne olacak' diye düşünüyorduk. Galatasaray'ın 3'lü savunma üzerinden oynayacağını tahmin etmiştik. Ona göre hazırlandık. Oyunun büyük bölümünde çok iyi işler yapmadık ama doğru oynadığımızı düşünüyorum. Üçüncü bölgede daha kaliteli işler yapabilirdik. Rakibimize özellikle geçişlerden ve kanatlardan sahamıza gelme şansı verdik. Genelde yandan ortalarla pozisyon bulmaya çalıştılar ama ceza sahasında doğru yerleştik. Gulbrandsen'i ilerleyen dakikalarda kullanmayı planlamıştık. Mahmut'un sakatlığından sonra oyuna aldık. Golü bulduk ve golden sonra da akıllı oynadık. Bugün kazanan taraf biz olduk." ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten Okan Buruk, "Bundan önceki senelerde sezona iyi başlayıp sonunu istediği gibi bitiremeyen bir takımdık. Bu sene iyi başlayamadık ama inşallah çok iyi bir şekilde bitiririz. Geniş bir kadromuz var. Şu anda iki kulvarda yarışıyoruz. Henüz Türkiye Kupası başlamadı. Hem Avrupa'da hem de ligde böyle gidebilmek benim için gurur verici. Bu yüzden oyuncularıma teşekkür ediyorum. İyi yolda gidiyoruz. İnşallah sonunu hem Türkiye'de hem de Avrupa'da iyi bir şekilde getiririz." değerlendirmesinde bulundu.
Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde 28 Kasım Perşembe günü deplasmanda İtalya'nın Roma takımıyla yapacakları maça değinerek, "Avrupa Ligi maçımız var. Hem bizim hem de ülkemiz için çok önemli. Maçlarımıza gelen bir taraftar kitlemiz var ama Roma maçına tüm futbolseverleri bekliyorum." şeklinde konuştu.

Terim hakkında konuşan Buruk, 'Fatih hoca benim için çok değerli. Çok güzel günlerimiz oldu. Hem kendimiz için, hem de Türkiye için çok büyük başarılara imza attık. Fatih Terim'in kariyerinde olmak her teknik adama nasip olmaz' dedi.

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