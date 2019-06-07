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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
07.06.2019 - 12:57, Son Güncelleme:

Okan Buruk hafta başında Başakşehir'le imzalıyor!

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Okan Buruk hafta başında Başakşehir'le imzalıyor!

Medipol Başakşehir, teknik direktörlük konusunda prensip anlaşmasına vardığı Okan Buruk ile hafta başında resmi sözleşme imzalayacak.

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ın başına geçmesinin ardından teknik adam arayış içine giren Medipol Başakşehir, bu konuda sona yaklaşmış durumda.

Turuncu-lacivertliler, Ramazan Bayramı'ndan önce Sivasspor, Göztepe, Akhisarspor, Çaykur Rizespor gibi takımları da çalıştıran Okan Buruk ile prensip anlaşmasına varmıştı.

Sözleşmedeki son detayların da halledilmesinin ardından tecrübeli teknik adam ile hafta başında resmi sözleşme imzalanacak.

Pazartesi veya salı günü Başkan Göksel Gümüşdağ'ın da katılımıyla bir imza töreni düzenlenecek.

İmzadan sonra kadro planlaması

Resmi imzaların atılmasının ardından 45 yaşındaki çalıştırıcı, yönetim ile birlikte gelecek sezonun kadrosunu kurmak için masaya oturacak.

Son üç sezonda olduğu gibi gelecek sezonda da Başakşehir'i şampiyonluk yarışı içinde tutmak isteyen Okan Buruk, transferin gözde isimleri olan Edin Visca, İrfan Can ve Mahmut Tekdemir gibi isimlerin de takımda kalmasından yana.

Buruk, bu futbolcuların yanına yapılacak transferlerle kadroyu daha da güçlendirmenin hesaplarını yapıyor.

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Okan Buruk hafta başında Başakşehirle imzalıyor

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