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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
27.09.2018 - 14:12, Son Güncelleme:

Okan Buruk: "F.Bahçe maçında hedefimiz 3 puan!"

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Okan Buruk: "F.Bahçe maçında hedefimiz 3 puan!"

Çaykur Rizespor’un çiçeği burnunda teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe maçı öncesi yaptığı açıklamada, ligde herkesin birbirini yenebileceğinin altını çizdi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’un teknik direktörü Okan Buruk, ligin 7. haftasında oynanacakları Fenerbahçe maçının öncesinde açıklamalarda bulundu.

Buruk, iki takımın da bu hafta kazanma arzusuna dikkat çekti. Fenerbahçe’nin üst sıralardan kopmamak için kazanmak istediğini belirten Buruk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İki takım da kazanmak istiyor. Biz hiç maç kazanmadık, kazanmak istiyoruz ancak rakibimiz de üst taraftan kopmamak için kazanmak istiyor. Biz de bir an önce üst sıralara çıkmak için kazanmak istiyoruz. Burada taraftarımıza çok büyük yük düşecek. Onlar bizi destekleyecek ve biz saha içerisinde onların istediklerini yapmaya çalışacağız. Kazanmak adına elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bu ligde herkes herkesi yeniyor. Bunun örneklerini daha önce gördük. Çok iyi bir takımla oynayacağız. Yeni bir takım, gelişen bir takım. Elimizden geleninin en iyisini yapıp, kazanmak istiyoruz. Şu anda bizim kazanmaya ihtiyacımız var. Takımımızın geçmişteki maçlarına baktığımızda iyi oynamasına rağmen maç kaybettiğini görüyoruz. Şu anda en büyük ihtiyacımız 3 puan. Fenerbahçe’yi yenmek istiyorsak iyi oynamamız gerekiyor."

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