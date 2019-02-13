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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İsmail ER
13.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Oğuzhan, Ljajic'e yenildi

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Oğuzhan, Ljajic'e yenildi

Güneş döneminde kazanılan iki şampiyonlukta büyük payı olan Oğuzhan, bu sezon kulübeye mahkum oldu. Formayı Ljajic’e kaptıran 26 yaşındaki futbolcu, son üç maçta kadroda olmasına karşın şans bulamadı.

Oğuzhan Özyakup, kayıplarda! Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımın kaptanı olan 26 yaşındaki futbolcuya son üç maçta kadroya alsa da sahaya hiç sürmedi. Oğuzhan bu sezon toplam 7 lig maçında kadroya alınsa da oyuna girme şansı bulamadı. Süre alamadığı maçlar arasında Başakşehir, Galatasaray ve Trabzonspor gibi önemli müsabakalar da yer alıyor. Güneş, daha önce yaptığı açıklamalarda Oğuzhan ile Ljajic’in yan yana oynamakta zorlandığını ve birisini tercih edeceğini söylemişti. Ve tecrübeli teknik adamın tercihi Sırp futbolcu oldu.

Ortalama 59 dakika sahada kaldı

Takımın birinci kaptanı olan Oğuzhan, bandı da kaybedebilir. Zira başkan Fikret Orman, ara transferler için düzenlenen imza töreninde “Burak Yılmaz’ın kaptan olmasını çok isterim” demişti. Bu sezon Avrupa maçları dahil toplam 24 maçta forma giyen Oğuzhan, 1 gol ve 6 asist yaptı. 1422 dakika süre alan oyuncu ortalama 59 dakika sahada kaldı. Forma giydiği 14 lig maçının 10’unda forma giyen Oğuzhan, bunların sadece 4’ünde 90 dakika sahada kaldı. Sezon başından bu yana büyük form düşüşü yaşayan Oğuzhan, Güneş dönemindeki iki şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.

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