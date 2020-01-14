MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriOğulcan Ülgün'ün hedefi Avrupa'da forma giymek
GeriFutbol Oğulcan Ülgün'ün hedefi Avrupa'da forma giymek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 14.01.2020 - 12:53,Son Güncelleme:/

Oğulcan Ülgün'ün hedefi Avrupa'da forma giymek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Oğulcan Ülgün'ün hedefi Avrupa'da forma giymek

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun genç oyuncularından Oğulcan Ülgün, A Milli Takım'da mücadele ettikten sonra futbol hayatına Avrupa'da devam etmek istediğini bildirdi.

Oğulcan Ülgün, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası aday kadrosuna girmek istediğini, bunun için çalıştığını kaydetti.

Daha önce Ümit Milli Takım'da iki kez forma giydiğini belirten Oğulcan Ülgün, "Gerçek hedefim, A Milli Takım’da oynamak. Bunu başardıktan sonra ise futbol yaşamıma Avrupa’nın beş büyük liginde devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Oğulcan Ülgün, Altınordu Futbol Akademisinde yetişen Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in Avrupa’nın en iyi ekiplerinde forma giydiğini, kendisinin de bu yolda ilerleyeceğini bildirdi.

TFF 1. Lig'de bu hafta oynayacakları Hatayspor karşılaşmasının çok önemli olduğunu belirten Oğulcan Ülgün, şunları kaydetti:
"Son bölümde toparlansak da istediğimiz gibi bir ilk yarı geçiremedik. Hedeflediğimiz noktaya ulaşmak için ikinci devre ekstra bir performans göstermemiz gerekiyor. İyi bir kamp dönemi geçirip hazırlıklarımızı tamamladık. Önce Hatayspor’u yenmeli ve daha sonra ligi maç maç düşünüp hedefimize doğru yürümeliyiz."

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!


Oğulcan Ülgünün hedefi Avrupada forma giymek

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle