Obradovic:Hücumda daha iyi olmalıyız

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, çok zor bir maç oynadıklarını ve ilk yarıdaki performanstan memnun olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Üçüncü çeyrekte maçı değiştirdik. Agresif savunmamızla bütün sahayı kullandık ve maçın kontrolünü elimize geçirdik. Savunma açısından memnunum ama hücumda daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Taraftara güzel atmosfer için teşekkür ediyorum. Umarım her maçta daha fazla taraftar."

Sakat oyuncuları Ali Muhammed ve Nikola Kalinic hakkında da bilgi veren Sırp başantrenör, "Şu anda ikisi de çok sıkı çalışıyor. Ali Muhammed'in dönüşü daha yakın gözüküyor. Hazır olmadan ikisini de zorlamak istemiyoruz." dedi.

Obradovic, "Alexander Gomelsky Yılın Koçu" ödülüne layık görülmesi konusunda ise "Bana verilen ödül için kulübüme, yardımcılarıma ve oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bu takımın başarısı. Tek başıma aldığım bir ödül değil." yorumunu yaptı.

- Perasovic: "Fenerbahçe Doğuş hak ettiği bir galibiyet aldı"

Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, Fenerbahçe Doğuş'un hak ettiği bir galibiyet aldığını dile getirdi.

Ellerinden geldiği kadar mücadele ettiklerini anlatan Hırvat başantrenör, "Rakibimiz maçın sonunda daha diri kaldı. Bizim rotasyonumuz dar kaldı. Fenerbahçe Doğuş hak ettiği bir galibiyet aldı. Bu maçla ilgili bir şey söylemiyorum ama Muric'in ve Birkan'ın durumunu bilmiyoruz. Daha mücadeleci bir takım olacağız. CSKA Moskova da Fenerbahçe gibi Avrupa Ligi'nin en iyi takımlarından birisi. Şu an 3 maçta 0 çektik. O maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.