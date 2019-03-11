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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
DHA
11.03.2019 - 14:39, Son Güncelleme:

Obradovic: "Ataman’ın Efes’iyle her maçımız özel"

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Obradovic: "Ataman’ın Efes’iyle her maçımız özel"

Yugoslav ekolünün profesörü Aleksandar Nicolic’in kendisine sadece basketbolu değil, hayatı da öğrettiğini anlatan Obradovic, Ribaund Dergisi’ne röportaj verdi.

Fenerbahçe ile THY Euroleague’in en iddialı takımlarının başında gelen Obradovic ile yapılan röportajın bazı soru ve cevapları şöyle:

- Final maçı sonrası koç Ergin Ataman’la aranızda samimi bir diyalog geçti. Ataman ve O’nun bu sezon Anadolu Efes’te yaptıklarına dair düşüncelerinizi nasıl açıklarsınız?

- Evet bu doğru onunla kısa da olsa hoş bir sohbetimiz oldu. Bu sadece bir maçtı ve aldıkları yenilgi onların kötü olduğu anlamına da gelmiyor. Anadolu Efes bu sezon çok iyi bir basketbol oynuyor ortaya çıkardıkları oyun olumlu. Önümüzdeki haftalarda onlarla oynayacağımız maçlar var. Bu maçlar, önceki maçlar gibi çok iyi olacaktır. Onlarla ne zaman karşılaşsak duygusal açıdan çok özel bir mücadele oluyor. Ama bu sadece bir oyun ve diğer takımlara olduğu gibi Efes’i de yenmek için aynı oyunumuzu oynayacağız.

- 27 yıllık koçluk kariyerinizde şu anda bulunduğunuz noktaya Aleksandar Nikolic şahitlik ediyor olsaydı, ustanıza neler söylemek isterdiniz?

- O bana sadece basketbolu öğretmedi ondan hayatı da öğrendim. Partizan’daki ilk yılımda bana bu oyuna dair bazı önemli detaylar gösterdi gerçekten de inanılmaz birisiydi, kariyerimin en önemli kararları için de bana yardımcı oldu. Son yıllarda yaşadığım anları onunla paylaşmayı çok isterdim. Hayata ve basketbola dair nadir duyabileceğiniz şeyleri ondan öğrendim. Şu an geldiğim noktayı ona borçluyum, beni geliştiren insan oydu.

- Fenerbahçe, taraftar ilgisi açısından sosyal medyada NBA takımlarını geride bırakıyor. Buna karşın sezon içerisinde taraftarın salona gelişine dair pek çok demeç vermek durumunda kaldınız. Mevcut ilgi düzeyinden memnun musunuz?

- İlk olarak şunu söylemeliyim, burada bulunduğum 6 yılda da taraftarlarımızdan inanılmaz destek aldık. Bu desteklerinden dolayı onlara teşekkür etmek istiyorum ve sezonun geri kalanında da aynı desteği bekliyorum. Bazı demeçlerimde onların her maça aynı ilgiyi göstermelerini, oyuncularımın bunu hakkettiğini söylüyorum; maalesef bu her zaman mümkün olmuyor. Yine de genel anlamda bize verdikleri destekten ötürü teşekkür ederim.

- Gherardini ile ortak çalışmak nasıl bir his? Eski günlerde birlikte çalışırken, bugünlerin yaşanabileceğini tahmin edebiliyor muydunuz? Sayın Gherardini’nin karakterini ve size verdiği desteği nasıl özetlersiniz?

- Doğrusunu söylemek gerekirse onunla birlikte çalışmak beni rahatlatıyor. Her gün bazı şeyleri tartışıyoruz, öneriler sunuyoruz amacımız bu kulübü daha da iyi hale getirmek. Bu konu da da bana çok yardımcı olduğunu söyleyebilirim. Takım için önemli olan detaylardaki ustalığı ile önemli işler yapıyor onunla çalışmak benim açımdan rahatlatıcı.

OBRADOVIC’İN EŞSİZ KOLEKSİYONU

PARTIZAN (1991-1993)

- Sırbistan Şampiyonası, 1992

- Sırbistan Kupası, 1992

- Euroleague, 1992

JOVENTUT BADALONA (1993-1994)

- Euroleague, 1994

REAL MADRID (1994-1997)

- Euroleague, 1995

- Saporta Kupası, 1997

BENETTON TREVISO (1997-1999)

- İtalya Süper Kupası, 1997

- Saporta Kupası, 1999

PANATHINAIKOS (1999-2012)

- Euroleague, 2000

- Euroleague, 2002

- Euroleague, 2007

- Euroleague, 2009

- Euroleague, 2011

- Yunanistan Basketbol Ligi, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

- Yunanistan Basketbol Kupası, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012

FENERBAHÇE BEKO (2013 - ?)

Euroleague, 2017

Tahincioğlu Basketbol Ligi, 2014, 2016, 2017, 2018

Türkiye Kupası, 2016, 2019

Türkiye Süper Kupası, 2012, 2015, 2016

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