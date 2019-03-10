Fenerbahçe Beko'dan 16. galibiyet!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 21. haftasında Bahçeşehir Koleji’ni ağırlayan Fenerbahçe Beko, son çeyrekteki üstün oyunuyla rakibini devirip, 16. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü: 90-73.
SALON: Ülker
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Sinem Tetik
FENERBAHÇE BEKO: Melli 4, Melih 3, Kalinic 10, Sloukas 27, Guduric 20, Vesely 8, Sinan 3, Ali Muhammed 11, Ahmet 4
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Rautins 9, DJ White 10, Can 15, Yiğitcan, Hakan 6, Babb, Colom 17, Slaughter 13, Preldzic 3
İLK ÇEYREK: 17-15
DEVRE: 41-35
ÜÇÜNCÜ ÇEYREK: 61-61
5 FAULLE ÇIKAN: Can (Bahçeşehir)
İlk iki çeyrekte sarı lacivertliler rakibine üstünlük kurarken, son 10 dakikaya 61-61’lik eşitlikle girildi. Bahçeşehir’de Colom ve oyun dışı kalana dek Can Altıntığ etkiliydi. Ancak Fenerbahçe toplamda 47 sayı üreten Sloukas (27) ve Guduric’le (20) müthiş taraftar desteğini arkasına alıp kazanmayı bildi.
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